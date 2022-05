Zełenski ma propozycję dla Zachodu. Chce stworzyć specjalny mechanizm przeciwko Rosji

– Rosja musi zrekompensować to, co zniszczyła – przekonuje prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaproponował wprowadzenie specjalnego mechanizmu, który by to umożliwił.

Dwa dni temu ukraiński przywódca powiedział, że Rosjanie przeprowadzają ciągłe ataki rakietowe na Odessę oraz na miasta centralnej Ukrainy. Polityk podkreślał, że Donbas "jest całkowicie zniszczony". – Wszystko to nie ma i nie może mieć żadnego militarnego znaczenia dla Rosji. To celowa i zbrodnicza próba zabicia jak największej liczby Ukraińców – powiedział. Propozycja Zełenskiego Teraz prezydent Ukrainy wystosował oświadczenie, w którym przekazał, że ma propozycję dla państw Zachodu. –Pracujemy nad tym, aby Rosja w taki czy inny sposób zrekompensowała wszystko, co zniszczyła na Ukrainie. Każdy spalony dom. Każdą zrujnowaną szkołę, zrujnowany szpital. Każdy wysadzony w powietrze dom kultury i obiekt infrastruktury. Każde zniszczone przedsiębiorstwo. Każdą zamkniętą firmę, każdą hrywnę utraconą przez ludzi, przedsiębiorstwa, społeczności i państwo - mówił w opublikowanym nagraniu. Zełenski podkreślił, że należy o utworzyć mechanizm, który obciąży Rosję finansowo za wywołanie wojny. – Musimy ścigać wszystkich rosyjskich zbrodniarzy wojennych. W sądach ukraińskich, w trybunałach międzynarodowych i na polu walki, dopóki trwa wojna– przekonywał Zełenski: Wzywamy nasze kraje partnerskie W dalszej części swojego wystąpienia Zełenski zwrócił się z bezpośrednim apelem do państw Zachodu. – Wzywamy nasze kraje partnerskie do prawnego uznania, że Rosja musi ponieść odpowiedzialność finansową za popełnione przez siebie zbrodnie. Jest to ważne nie tylko w kontekście tej wojny prowadzonej przez Rosję. Ale także w kontekście wszelkich innych działań agresywnych, czy to ze strony Rosji, czy też jakiegokolwiek innego potencjalnego agresora – tłumaczył. Prezydent zachęcał kraje do podpisania wielostronnego porozumienia i stworzenia mechanizmu, dzięki któremu każdy, kto ucierpiał w wyniku działań Rosji, będzie mógł otrzymać odszkodowanie za wszystkie straty. – Na mocy takiego porozumienia rosyjskie fundusze i mienie znajdujące się pod jurysdykcją krajów partnerskich muszą zostać zajęte lub zamrożone, a następnie skonfiskowane i przekazane na specjalnie utworzony fundusz, z którego wszystkie ofiary rosyjskiej agresji będą mogły otrzymać stosowne odszkodowania – przekonywał dalej Zełenski. Czytaj też:

