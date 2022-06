Nowe problemy Moskwy. Kolejny pakiet sankcji wobec Rosji

Jak podają media, brytyjski rząd zdecydował się na wprowadzenie kolejnej transzy sankcji gospodarczych wobec Moskwy.

Z komunikatu opublikowanego w czwartek rano na stronach rządowych wynika, że ograniczenia obejmą zakaz eksportu do Rosji szeregu towarów – chodzi między innymi o paliwo do silników odrzutowych i dodatki do paliw.

Sankcje oznaczają jednak przede wszystkim zakaz eksportu i dostaw towarów i technologii związanych z represjami wewnętrznymi oraz towarów i technologii związanych z bronią chemiczną i biologiczną.

Jak przypomina CNN, po wybuchu wojny 24 lutego br., Londyn natychmiast podjął decyzję o wprowadzeniu pierwszych sankcji wobec Moskwy.

Niezapowiedziana wizyta Johnsona na Ukrainie

W ubiegłym tygodniu premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson udał się z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa.

Jak podawało wówczas biuro Johnsona na Downing Street, w trakcie rozmów politycy mają omawiali waleczną postawę Ukraińców, broniących się przed rosyjską inwazją.

W komunikacie, podawanym przez BBC News, poinformowano także, że Wielka Brytania oferuje Ukrainie duży program szkoleniowy dla nawet 10 tys. żołnierzy, powtarzany dla kolejnych oddziałów co 120 dni.

Była to już druga podróż brytyjskiego polityka do stolicy Ukrainy, od początku wojny.

"Czas jest dla Ukrainy kluczowym czynnikiem"

W weekendowym "Sunday Times" opublikowano też artykuł poświęcony Ukrainie, który napisał Boris Johnson. Polityk tłumaczył w nim potrzebę wsparcia walczącej Ukrainy dostawami ciężkiego sprzętu oraz ostrzegał, że konflikt z Rosją może znacząco się przedłużyć.

Johnson napisał, że zachodni sojusznicy muszą "przygotować się na długą wojnę, ponieważ Putin ucieka się do kampanii wyniszczania, próbując zmiażdżyć Ukrainę czystą brutalnością”. Premier Wielkiej Brytanii dodał, że zajęcie całego ukraińskiego Donbasu, który obejmuje znaczną część wschodniej Ukrainy, było celem Putina przez ostatnie osiem lat, od "kiedy wzniecił on separatystyczną rebelię i rozpoczął swoją pierwszą inwazję”.

Czytaj też:

Zdumiewające słowa pełnomocnika rządu: Jesteśmy na wojnie z RosjąCzytaj też:

Ekspert o agresywnej polityce Rosji: Ryzyko, że będziemy następni, niestety wzrośnie