Trump pozwał CNN. Czego dotyczy roszczenie?

Jak donosi "Financial Times", Donald Trump, złożył w poniedziałek pozew przeciwko CNN. Republikański polityk zarzuca stacji zniesławienie. Roszczenie zawarte w pozwie opiewa na kwotę 475 milionów dolarów.

Trump pozwał CNN

W 29-stronicowym pozwie prawnicy byłego prezydenta piszą m.in. o próbach "skażenia" Trumpa "serią coraz bardziej skandalicznych, fałszywych i zniesławiających etykiet". Chodzi o takie epitety jak "ruski pachołek" czy "rasista".

Zarzucają też stacji uporczywe kojarzenie Donalda Trumpa z Adolfem Hitlerem. "Publikując te zniesławiające oświadczenia, CNN podburzyło czytelników i widzów do nienawiści, pogardy, nieufności, wyśmiewania, a nawet strachu" – twierdzą. Argumentują, że CNN brała udział w walce politycznej przeciwko Republikaninowi.

Ujawniono, jak stacja atakowała prezydenta USA

Przypomnijmy, że w 2021 roku światło dzienna ujrzały nagrania, na których Charlie Chester, jeden z dyrektorów CNN wprost mówi, że CNN „wyciągnęło Trumpa z urzędu”.

Charlie Chester miał zostać nagrany podczas spotkań zainicjowanych przez mobilną platformę randkową Tinder. –Spójrz, co zrobiliśmy: wyciągnęliśmy Trumpa z urzędu – mówi na nagraniu mężczyzna. Sugeruje również, że bez zaangażowania CNN Trump mógłby nadal sprawować stanowisko prezydenta USA.

Według Chestera, część reportaży CNN o Trumpie realizowanych podczas kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych było "propagandą". Tłumaczył m.in., że CNN zapraszała do studia ekspertów medycznych, aby podważyć zaufanie społeczne do stanu zdrowia Trumpa.

– Sprowadziliśmy tak wielu lekarzy, aby opowiedzieli historię, która była tylko spekulacją, że ma on (Trump – red.) problemy neurologiczne. – To jest to, myślę, że to propaganda – powiedział.

Z nagrania dowiadujemy się również, że CNN pracowała w taki sposób, aby pokazać demokratycznego kandydata na prezydenta Joe Bidena w korzystnym świetle, a Trumpa zdyskredytować.

Czytaj też:

Lisicki: Chcą zniszczyć Trumpa. Ziemkiewicz: Liberalne elity wypowiedziały umowę społecznąCzytaj też:

Trump ostrzega przed dalszą eskalacją i proponuje mediacje