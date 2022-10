UE rozważa zapłacenie Muskowi za dalsze dostarczanie internetu Ukrainie

Plany, które są na wczesnym etapie, ujawnił w rozmowie z Politico litewski minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis.

Propozycja pojawiła się po ostrzeżeniach Muska, że jego firma SpaceX nie może w nieskończoność płacić za dostęp Ukraińców do usług internetowych Starlink.

Media informowały, że biznesmen chciałby, aby rachunek pokrył amerykański rząd. Musk, najbogatszy człowiek świata, później zmienił zdanie i stwierdził, że będzie kontynuował finansowanie usług.

Strach wzbudził obawy o bezpieczeństwo stałego dostępu Ukrainy do kluczowego systemu telekomunikacyjnego, który odegrał istotną rolę w jej kontrofensywie przeciwko wojskom rosyjskim na terytoriach okupowanych, a także w utrzymaniu łączności ludności cywilnej.

Ukraińcy zostaną bez internetu?

Landsbergis zasugerował, że dostęp Ukrainy do internetu nie powinien być pozostawiony w rękach jednej "superpotężnej" osoby, która mogłaby "obudzić się pewnego dnia i powiedzieć: "To już nie jest to, na co mam ochotę. A następnego dnia Ukraińcy mogą zostać bez internetu".

– Pomyślałem, że prawdopodobnie o wiele lepiej jest mieć to jako umowę pomiędzy, powiedzmy, koalicją krajów, które mogłyby zakupić usługę od pana Muska i dostarczyć ją Ukraińcom – powiedział litewski minister.

Według niego ta kwestia była omawiana na poniedziałkowym spotkaniu 27 ministrów spraw zagranicznych UE. – Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poruszył ten temat, "a niektóre kraje również się przyłączyły" – powiedział Landsbergis, nie precyzując jednak, o które państwa chodzi.

Plan Muska na zakończenie wojny

Na początku października Elon Musk przedstawił swój "plan pokojowy" dla Ukrainy – zaproponował przeprowadzenie pod nadzorem ONZ nowego referendum na wschodzie Ukrainy, pozostawienie Rosji Krymu i przyznanie Ukrainie "statusu neutralnego".

Urzędnicy ukraińscy, na których powołuje się tygodnik "Economist", wyrazili przekonanie, że przedstawiony przez miliardera plan jest produktem jego rozmów z Władimirem Putinem. Jeden z nich dodał, że Musk odmówił już Ukrainie włączenia Krymu w obszar działania systemu internetu satelitarnego Starlink, z którego korzysta m.in. ukraińska armia.

