Drony za pomoc w rozwoju programu nuklearnego? Zełenski ostrzega ws. Rosji i Iranu

Współpraca militarna Moskwy i Teheranu prawdopodobnie doprowadzi do tego, że Rosja pomoże Iranowi w rozwoju programu nuklearnego – ostrzega prezydent Wołodymyr Zełenski.

Zełenski o sojuszu na linii Moskwa-Teheran

Na konferencji zorganizowanej przez izraelski dziennik "Haaretz", ukraiński przywódca nie szczędził gorzkich słów pod adresem Jerozolimy, wskazując, że Izrael mógł zatrzymać rozwój sojuszu rosyjsko-irańskiego.

Jak bowiem wskazywał Zełenski, zachowanie przez Izrael neutralnej postawy wobec wojny na Ukrainie, pozwoliło na rozwój współpracy na linii Teheran-Moskwa. Jednym z efektów tej współpracy był zakup przez Kreml irańskich dronów kamikadze oraz zapewnienie stronie rosyjskiej instruktorów do ich obsługi.

Według informacji ukraińskiego wywiadu, Kreml zamówił około 2 tys. takich urządzeń z Iranu.

– Mam do was pytanie, jak waszym zdanie Rosja zapłaci za to Iranowi? Czy Iran jest zainteresowany tylko pieniędzmi? – mówił ukraiński prezydent, zwracając się do uczestników konferencji.

– Prawdopodobnie nie tylko pieniędzmi, ale rosyjską pomocą w rozwoju irańskiego programu nuklearnego. Prawdopodobnie taki jest sens tego sojuszu – stwierdził Zełenski.

Zawiedzione nadzieje Ukrainy. Izrael nie wyśle broni

W ubiegłym tygodniu izraelski minister obrony Benny Gantz, przemawiając do ambasadorów z krajów Unii Europejskiej, wykluczył możliwość przekazania Ukrainie systemów obrony powietrznej, w tym Żelaznej Kopuły. Dzień wcześniej Kijów zapowiedział, że wystosuje oficjalną prośbę w tej sprawie.

– Izrael prowadzi politykę wspierania Ukrainy poprzez wsparcie humanitarne oraz dostarczanie systemów ratujących życie i sprzętu obronnego. Chciałbym jednak podkreślić, że Izrael nie będzie przekazywał Ukrainie systemów broni ze względu na różne względy operacyjne. Będziemy nadal wspierać Ukrainę w ramach naszych ograniczeń, tak jak robiliśmy to do tej pory – poinformował polityk.

Gantz zaznaczył, że w ramach rozszerzania pomocy i dostarczania sprzętu ratującego życie Izrael wystąpił o dane, które pozwolą pomóc w budowie i dostawie inteligentnego systemu ostrzegania.

