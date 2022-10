Kolejna wymiana jeńców między Ukrainą i Rosją

Wiadomość w tej sprawie przekazał jako pierwszy Andrij Jermak, szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, cytowany przez TVN24. Polityk podał, że wśród uwolnionych są oficerowie, medycy, sierżanci i żołnierze armii Ukrainy. W ramach kolejnej już wymiany jeńców do domów wróciło 52 Ukraińców.

W swoim sobotnim komunikacie Andrij Jermak oznajmił, iż do ojczyzny wrócili między innymi obrońcy zakładów Azowstal i Mariupola. Wśród uwolnionych znalazł się także ordynator oddziału chirurgicznego ukraińskiego szpitala wojskowego, który przebywał w zakładach Azowstal, oraz jeden z młodych chirurgów wojskowych. Uwolniono też marynarza z Wyspy Węży i wojskowych Ukrainy, którzy trafili do rosyjskiej niewoli w strefie czarnobylskiej.

Wymiana jeńców między Ukrainą i Rosją

Do ostatniej wymiany jeńców wojennych między Ukrainą i Rosją doszło około dwa tygodnie temu. Wówczas domu wrócili między innymi ewakuowani z mariupolskich zakładów Azowstal. Media nie podały, gdzie dokładnie doszło do wymiany, ale cały proces miał objąć ponad 200 osób. Wśród uwolnionych było 11 oficerów, 85 szeregowych i sierżantów, a także kobiety, które trafiły do rosyjskiej niewoli na terytorium samozwańczych republik w Donbasie jeszcze przed rozpoczęciem przez Rosję agresji przeciwko Ukrainie. W wymianie uczestniczyli komisarz do spraw praw człowieka parlamentu Ukrainy Dmytro Lubiniec i rosyjska Rzecznik Praw Obywatelskich Tatiana Moskalkowa. Urzędnicy podkreślili znaczenie tego spotkania, apelując o utworzenie bezpiecznego korytarza służącego do wymiany więźniów. Strona ukraińska poinformowała także, że obie strony wymieniły listy z nazwiskami więźniów i pozostają w kontakcie.

Przypomnijmy, że wymiany jeńców wojennych między Ukrainą i Rosją we wrześniu tego roku odbyły się za pośrednictwem prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.

