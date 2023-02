Syria: Izrael ostrzelał cele w Damaszku. Są ranni i zabici

Największe zniszczenia są w gęsto zaludnionym obszarze Kafr Sousa, w pobliżu placu Omajjadów, gdzie znajdują się budynki ochrony i główne kwatery wywiadu.

Izrael zbombardował cele w Damaszku

Według syryjskiego ministerstwa obrony, w niedzielę w wyniku ataku zginęło pięć osób, w tym jeden żołnierz, a rannych zostało 15 cywilów. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka podało natomiast, że w pobliżu irańskiego centrum kultury, zginęło aż 15 osób.

Według relacji mieszkańców, w budynkach powypadały okna, a przerażeni ludzie wybiegli na ulice. Nie wiadomo, dlaczego ten obszar był celem ataku, skoro jest to dzielnica mieszkaniowa, bez wojskowych obiektów, podano.

Syryjski minister spraw zagranicznych nazwał atak "zbrodnią przeciwko ludzkości", szczególnie biorąc pod uwagę, że miał miejsce niedługo po trzęsieniu ziemi, w wyniku którego w Syrii życie straciło prawie sześć tysięcy osób. Zniszczone budynki wokół Cytadeli w Damaszku to instytuty sztuki, dziedzictwa narodowego i biura zarządzające miejscem historycznym. Syryjska armia przekazała zaś, że „zestrzeliła kilka izraelskich rakiet”.

Celem spotkanie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej?

Według dwóch zachodnich źródeł wywiadowczych celem ataku było centrum logistyczne irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Sojusznicy Syrii – Rosja i Iran – potępiły ataki, wskazując, że zagrażają one stabilności w regionie. Od prawie dekady Izrael przeprowadza ataki lotnicze, uzasadniając je sponsorowaniem przez Iran transferów broni do Syrii. Jednakże, strona izraelska rzadko odnosi się do przeprowadzanych operacji.

Według informacji "Guardiana", tym razem celem ataku miało być odbywające się w syryjskiej stolicy spotkanie z udziałem wysokich rangą przedstawicieli irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, a także libańskiego Hezbollahu oraz Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu.

