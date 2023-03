Rozmowa Zełenski - Xi Jinping. Pekin wysłał nowy sygnał

Chińskie MSZ poinformowało w środę, że "pozytywnie ocenia" propozycję wizyty przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga w Kijowie, którą złożył prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak jednak powiedziała na briefingu rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning, choć Chiny "pozytywnie oceniają propozycję prezydenta Zełenskiego”, to jest jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretnej dacie spotkania.

– Chiny wspierają komunikację ze wszystkimi stronami ukraińskiego konfliktu, w tym z Ukrainą – powiedziała Mao Ning.

Xi Jinping w Kijowie?

Jak podaje agencja informacyjna AP, prezydent Wołodymyr Zełenski zaprosił na Ukrainę prezydenta Chin Xi Jinpinga. Zełenski wyraził opinię, że oczekiwania Władimira Putina związane z niedawną wizytą Xi Jinpinga w Moskwie nie zostały spełnione, więc prezydent Rosji próbując zachować twarz, ogłosił plany rozmieszczenia na Białorusi taktycznej broni atomowej.

Przed przyjazdem Xi do Moskwy "The Wall Street Journal" pisał o rzekomych zamiarach Pekinu dotyczących rozmowy z Zełenskim. Według dziennikarzy, byłby to pierwszy kontakt ChRL na takim poziomie od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę.

Chęć rozmów z Chinami wiąże się z koniecznością przekazania Xi Jinpingowi stanowiska Ukrainy w sprawie negocjacji pokojowych. Jeszcze w sierpniu Zełenski nalegał na rozmowę telefoniczną z Xi Jinpingiem, ale Pekin „uciekł” wtedy od odpowiedzi.

Pekin zmienia zdanie?

Jeszcze niedawno prezydent Zełenski informował, że Pekin nie odpowiedział na jego prośbę o rozmowę z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

Zełenski przekazał też, że zwrócił się do Chin z prośbą o poparcie w sprawie uregulowania konfliktu z Rosją na bazie planu zaproponowanego przez Ukrainę w listopadzie 2022 r. Jednym z jego punktów jest powrót do Ukrainy terytoriów w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową z 1991 r.

