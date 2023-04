Xi Jinping wzywa chińskie wojsko do przygotowania się do prawdziwej wojny

Prezydent Chin Xi Jinping zaapelował o przygotowanie chińskiego personelu wojskowego do prawdziwych działań bojowych. Czy to wstęp do inwazji na Tajwan?

Przywódca ChRL mówił o tym podczas inspekcji Strefy Południowej Dowództwa Bojowego Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. – Konieczne jest zintensyfikowanie wysiłków w bojowym szkoleniu wojskowym oraz badań nad wojną i walką – powiedział. Szef państwa zaapelował o pogłębienie analiz w zakresie spraw wojskowych oraz aktualizację taktyki i metod szkolenia armii. Ponadto zażądał, aby wojsko poprawiło "zdolność szybkiego i odpowiedniego reagowania na trudne sytuacje" oraz "zdecydowanej obrony" suwerenności terytorialnej Chin. Chiny ćwiczą blokadę Tajwanu Wcześniej Pekin przeprowadził trzydniowe ćwiczenia wokół Tajwanu, które zakończyły się 10 kwietnia. Manewry chińskiej armii w pobliżu granicy z wyspą rozpoczęły się dzień po powrocie ze Stanów Zjednoczonych prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen. Chiny potępiły jej spotkanie z przewodniczącym Izby Reprezentantów Kevinem McCarthym. Tsai powiedziała, że będzie nadal współpracować ze Stanami Zjednoczonymi i innymi podobnie myślącymi krajami, aby "wspólnie bronić wartości wolności i demokracji". Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nazwało ćwiczenia w pobliżu Tajwanu "ostrzeżeniem przed zmową sił separatystycznych opowiadających się za niepodległością Tajwanu z siłami zewnętrznymi w celu prowokacji". Podczas manewrów chińskie wojsko ćwiczyło patrolowanie granicy i blokadę Tajwanu. Pekin rozmieścił artylerię dalekiego zasięgu i wysłał myśliwce, bombowce, niszczyciele, łodzie rakietowe i żołnierzy na obszary morskie i przestrzeń powietrzną Cieśniny Tajwańskiej. USA sprawdzają lądowanie na Filipinach Kilka dni później Stany Zjednoczone rozpoczęły wspólne ćwiczenia z Filipinami, które stały się największymi w historii współpracy wojskowej między tymi dwoma krajami. Kontrola gotowości obejmowała lądowanie śmigłowców wojskowych na filipińskiej wyspie położonej około 300 kilometrów od Tajwanu. Tajwan (Republika Chińska) jest państwem nieuznawanym przez większość społeczności międzynarodowej, leżącym na wschód od Chińskiej Republiki Ludowej. Powstał po tym, jak siły Kuomintangu dowodzone przez Czang Kaj-szeka zostały pokonane przez Partię Komunistyczną w wojnie domowej w latach 1945-1950 i przeniosły się na wyspę. Pekin uważa ją za integralną część chińskiego terytorium i nie uznaje rządu w Tajpej. Czytaj też:

