Aneksja części Ukrainy. Cichy sojusznik Rosji odmówił

Podczas swojej wizyty w USA Modi przemawiał w Kongresie USA. Jednym z głównych tematów jego wystąpienia była rosyjska inwazja na Ukrainię.

Premier Indii podkreślił, że światowy porządek opiera się na poszanowaniu zasad Karty Narodów Zjednoczonych, pokojowym rozwiązywaniu sporów oraz poszanowaniu suwerenności i integralności terytorialnej.

– Powiedziałem otwarcie i publicznie, że to nie jest era wojny. To jest era dialogu i dyplomacji – stwierdził, dodając, że "wszyscy musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać rozlew krwi i ludzkie cierpienie".

Biden i Modi wydali wspólne oświadczenie

Po wizycie premiera Indii w Stanach Zjednoczonych Biały Dom wydał wspólne oświadczenie Modiego i prezydenta USA Joe Bidena.

Przywódcy obu krajów zaapelowali o poszanowanie prawa międzynarodowego, zasad Karty Narodów Zjednoczonych i integralności terytorialnej. Zaznaczyli również, że Waszyngton i New Delhi "zobowiązują się do kontynuowania pomocy humanitarnej dla ludności Ukrainy".

Modi przybył do USA z oficjalną wizytą państwową 20 czerwca. Odwiedził siedzibę ONZ w Nowym Jorku, po czym udał się do Waszyngtonu na spotkanie z Bidenem i innymi urzędnikami.

Agresja Rosji na Ukrainę. Jakie jest stanowisko Indii?

Od początku wojny na Ukrainie Indie powstrzymują się od bezpośredniego potępienia militarnej agresji Rosji, a na ostatnim szczycie G20 opowiedziały się przeciwko dodatkowym sankcjom wobec Moskwy.

Ponadto kraj bardzo skorzystał na wymianie handlowej z Federacją Rosyjską, stając się jednym z największych odbiorców rosyjskiej ropy. Indie są też największym importerem broni z Rosji. W ciągu ostatnich 10 lat Moskwa sprzedała New Delhi prawie 20 razy więcej broni niż Stany Zjednoczone. Jednak teraz Waszyngton poważnie zamierza wypchnąć Moskwę z indyjskiego rynku.

Według doniesień amerykańskiej prasy podczas wizyty Modiego w Stanach Zjednoczonych miały zostać podpisane duże kontrakty wojskowe, w tym transfer technologii obronnych do Indii, którymi Pentagon nie chciał się wcześniej dzielić.

