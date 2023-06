Rozrywka w okopach

"Dobroho weczora, my z Ukrajiny” („Dobry wieczór, jesteśmy z Ukrainy”) – ta fraza podbiła Internet nie tylko nad Dnieprem. Stała się nieoficjalnym hasłem wojny obronnej z Rosją. Pochodzi z krótkiego utworu muzycznego w stylu techno pod tym samym tytułem, nagranego przez grupę PROBASS ∆ HARDI jeszcze w listopadzie 2021 r. Zarówno utwór, jak i fraza zdobyły ogromną popularność po inwazji rosyjskiej. Charakterystyczny motyw muzyczny towarzyszy licznym filmikom z frontu, nagrywanym i publikowanym przez ukraińskich żołnierzy. Nagrania ilustrują potęgę armii broniącej się przed agresją, a także luz i poczucie rytmu samych obrońców. Widać na nich, jak dzielni ukraińscy żołnierze przy użyciu supernowoczesnej broni niszczą rosyjski sprzęt wojskowy, a także jak w wolnym czasie tańczą do elektronicznej muzyki. Tyle że nie na parkiecie modnego klubu, ale w szczerym polu i w pełnym umundurowaniu. Podobnych filmików jest w sieci mnóstwo. Szczególnie na TikToku, którego główna funkcja polega właśnie na publikowaniu krótkich materiałów wideo, formą przypominających teledyski. Z tej platformy korzystają zresztą żołnierze po obu stronach frontu. Ukraińcy – jako lepiej zaznajomieni z nowoczesnymi technologiami – robią to jednak sprawniej i atrakcyjniej dla zachodniego odbiorcy.

Do tańca i do… karabinu

Na TikToku można obejrzeć całą serię nagrań, na których tańczą „dziewczyny z Sił Zbrojnych Ukrainy”. Również w mundurach polowych, w pełnym rynsztunku. Hitem Internetu stał się taniec jednego z żołnierzy do dawnego przeboju Whitney Houston „Queen of the Night”. W ciągu doby nagranie obejrzało 100 tys. internautów. Mnóstwo jest również pełnometrażowych klipów, głównie na YouTube. Rolę podkładu muzycznego odgrywa nie zawsze techno. Często wybrzmiewają hity zachodniej muzyki popularnej, a także znane ukraińskie pieśni popowe, folkowe czy nawet biesiadne, choć z reguły w nowoczesnych, elektronicznych aranżacjach. Na nagraniach z frontu słychać pieśni patriotyczne – zarówno tradycyjne (w tym też banderowskie), jak i powstałe po agresji rosyjskiej. Wykonywane również przez samych żołnierzy. Folkowy zespół Światowid, wchodzący w skład orkiestry Sił Zbrojnych Ukrainy, wykonał własną wersję słynnego „Bayraktara”. Teledysk przedstawia uzbrojonych wykonawców w mundurach na tle zniszczonych rosyjskich czołgów.