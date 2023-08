Pogrzeb Prigożyna. Jest komentarz Kremla

23 sierpnia w obwodzie twerskim rozbił się należący do firmy Jewgienija Prigożyna samolot Embraer Legacy 600 lecący z Moskwy do Petersburga. Na pokładzie maszyny byli założyciel Grupy Wagnera, jego zastępca i szef ochrony Walerij Czekałow, a także dowódca formacji Dmitrij Utkin i kilku najemników. Zginęli wszyscy pasażerowie i troje członków załogi (łącznie 10 osób).

27 sierpnia Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej zakończył badania DNA ofiar katastrofy. Rzecznik komitetu przekazał, że zidentyfikowano wszystkie ciała, w tym Prigożyna.

Przyczyny katastrofy cały czas wyjaśniają rosyjscy prokuratorzy, ale mówi się przede wszystkim o dwóch hipotezach – zestrzeleniu samolotu przez system przeciwlotniczy S-300 oraz o eksplozji bomby na pokładzie.

Rosyjski prezydent Władimir Putin w swoim pierwszym publicznym komentarzu dotyczącym katastrofy złożył kondolencje wszystkim rodzinom ofiar. Podkreślił, że obecni na pokładzie członkowie Grupy Wagnera "wnieśli znaczący wkład w naszą wspólną sprawę walki z neonazistowskim reżimem na Ukrainie". – Pamiętamy o tym i nie zapomnimy – dodał.

Putin już wcześniej potwierdził śmierć Pirgożyna. Rzecznik Kremla tłumaczy dlaczego

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow tłumaczył w poniedziałek, że Putin złożył kondolencje rodzinie Prigożyna przed ogłoszeniem wyników badań kryminalistycznych, ponieważ istniały już "wyraźne dowody" na jego śmierć. – Procedury prawne wymagają badań genetycznych i biologicznych, które wczoraj zakończono – dodał.

Zapytany o pogrzeb szefa Grupy Wagnera, Pieskow odparł, że "nie ma jeszcze żadnych informacji na ten temat" i "nie może nic powiedzieć". – Jak tylko zapadnie decyzja, na pewno zostanie ogłoszona. Takie decyzje podejmowane są wspólnie z rodziną i opierają się przede wszystkim na tym, co mówi rodzina – przekonywał.

Dopytywany, czy w pogrzebie weźmie udział Putin, rzecznik Kremla odpowiedział: – Nie wiemy jeszcze, kiedy i jak odbędzie się pogrzeb, więc nie da się w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie.

Według doniesień prasowych, amerykańscy i europejscy urzędnicy uważają, że za śmiercią szefa wagnerowców najprawdopodobniej stoi rosyjski prezydent. Joe Biden, prezydent USA, powiedział, że "bez Putina niewiele dzieje się w Rosji".

Bunt Grupy Wagnera w Rosji

Bunt zbrojny wszczęty przez Grupę Wagnera pod koniec czerwca, kiedy najemnicy zajęli Rostów nad Donem, a następnie rozpoczęli marsz na Moskwę, zestrzeliwując po drodze samoloty Ministerstwa Obrony, sprawił, że "Putin wyglądał na słabego i był to być może najbardziej dramatyczny moment w ciągu ponad dwudziestu lat jego rządów" – zwraca uwagę "The New York Times".

Służby zachodnie od dawna przewidywały, że Putin w końcu zareaguje, i były zaskoczone, że Prigożyn swobodnie podróżował po Rosji i odważył się pojawić na szczycie Rosja-Afryka. – To zupełnie niezrozumiałe, dlaczego mógł podróżować po świecie przez dwa miesiące – powiedziało "Financial Times" źródło w rosyjskim MON.

