Węgry grożą zablokowaniem wejścia Szwecji do NATO. Powodem nagranie wideo

"Film zdecydowanie nie pomaga w spełnieniu waszego stale podnoszonego żądania" – napisał węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto w liście skierowanym do swojego szwedzkiego odpowiednika.

Jak podkreślił, nagranie zawiera "fałszywą informację", że "w ostatnich latach demokracja na Węgrzech cofa się".

– Szokujący, zatwierdzony przez szwedzki rząd film atakujący Węgry! Jak przekonać węgierskich parlamentarzystów do poparcia członkostwa Szwecji w NATO, gdy nasza demokracja jest wielokrotnie kwestionowana i obraża naszych wyborców? – stwierdził Balazs Orban, dyrektor gabinetu politycznego premiera Węgier Viktora Orbana.

Gergely Gulyas, szef kancelarii Orbana, oświadczył z kolei, że "Szwecja robi wszystko, aby uniemożliwić Węgrom ratyfikację swojego przystąpienia do NATO".

Finlandia jest już w NATO. Szwecja wciąż czeka na zgodę Węgier i Turcji

Szwecja wraz z Finlandią złożyły wniosek o przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego w maju ub.r. w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Finlandia została przyjęta do NATO w kwietniu br., natomiast Szwecja cały czas czeka na zielone światło od Węgier i Turcji.

Po dokonaniu inwazji na Ukrainę, władze Rosji prowadzą narrację, że walczą tam z NATO, choć Ukraina nie jest członkiem Sojuszu. Wywołana przez Władimira Putina wojna trwa już rok i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od 1945 r. i upadku hitlerowskich Niemiec.

Prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że nie doszłoby do rosyjskiej inwazji, gdyby Ukraina została przyjęta do NATO. Wniosek o dołączenie do Sojuszu w trybie przyspieszonym Kijów złożył we wrześniu 2022 r. Była to bezpośrednia odpowiedź na ogłoszenie przez Putina aneksji czterech okupowanych przez Rosję ukraińskich obwodów: donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego.

