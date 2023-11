Ponad milion pocisków artyleryjskich dla Rosji

Od sierpnia do Rosji miało dotrzeć 10 dostaw broni z Korei Północnej do Rosji – przekazała południowokoreańska Narodowa Służba Wywiadowcza podczas środowej odprawy za zamkniętymi. Korea Północna wysłała także do Rosji doradców w sprawie użycia amunicji, która według wyliczeń służby może wystarczyć na ok. dwa miesiące ostrzału.

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu odbył podróż do Korei Północnej pod koniec lipca, aby wziąć udział w obchodach zakończenia walk w wojnie koreańskiej toczącej się w latach 1950–1953. Kim Dzong Un pokazał mu wtedy najnowsze uzbrojenie kraju. Wkrótce potem Rosja wysłała do Pjongjangu wojskowy odrzutowiec VIP, podsycając obawy, że Pjongjang ma zamiar rozpocząć duży transfer broni z Rosją.

Korea Płn. posiada jedne z największych na świecie zapasów pocisków artyleryjskich i rakiet, które mogą współgrać z bronią z czasów radzieckich, wprowadzoną przez Rosję do użytku na Ukrainie.

Gen. Milley: To nie będzie decydujące

W połowie września przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Mark Milley powiedział, że potencjalna umowa zbrojeniowa między Koreą Północną a Rosją, może nie mieć większego wpływu na przebieg inwazji Rosji na Ukrainę. – Czy byłaby to ogromna różnica? Jestem co do tego sceptyczny – powiedział gen. Milley. – Wątpię, żeby to było decydujące – doprecyzował, cytowany przez Associated Press.

Jednocześnie gen. Mark Milley podkreślił, że niedawne spotkanie prezydenta Rosji Władimira Putina z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem, prawdopodobnie doprowadzi do porozumienia zbrojeniowego między obydwoma krajami.

Analitycy ds. obronności spekulują, że Korea Północna wyśle Rosji lżejszą broń strzelecką w zamian za zaawansowaną broń i technologie satelitarne. Gen. Mark Milley przebywa w ten weekend w Oslo w Norwegii, aby spotkać się z innymi wojskowymi NATO, aby omówić wsparcie dla Ukrainy i inne kwestie bezpieczeństwa.

