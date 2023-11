Ukraina: Weto Węgier ws. akcesji do UE będzie efektem nieodpowiedzialności innych krajów

– Zablokowanie przez Węgry wejścia Ukrainy do UE na grudniowym szczycie będzie skutkiem nieodpowiedzialności pozostałych państw członkowskich – twierdzi cytowana przez "The Guardian" Olga Stefaniszyna, wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej. – Chodzi o to, aby ze sobą rozmawiać, przekonywać się nawzajem i pomagać tym, którzy nadal mają wątpliwości lub próbują zawetować przyszłość Europy, rozmawiać z nimi i brać odpowiedzialność za to weto – powiedziała Stefaniszyna.

– Bo mówiąc o wecie jednego kraju 15 grudnia, nie będzie to weto jednego kraju. To byłaby nieodpowiedzialność pozostałych – tych, którzy tego konsensusu nie budują, którzy nie pracują nad skupieniem się na szerszej perspektywie w sprawie przyszłości Europy. Myślę więc, że wszyscy rozumiemy, o czym mówię i tak to odczytujemy, tak to traktujemy – dodała ukraińska wicepremier.

Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, przybędzie 27 listopada do Budapesztu na rozmowy dwustronne z premierem Węgier Viktorem Orbánem w ramach przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej.

"Strategiczna dyskusja". Orban napisał list do szefa Rady Europejskiej

Premier Węgier Viktor Orban wskazał w liście skierowanym do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, że żadna decyzja w sprawie otwarcia rozmów akcesyjnych, pomocy finansowej dla Ukrainy lub dalszych sankcji wobec Rosji nie jest możliwa, dopóki przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej nie wyrażą zgody na "strategiczną dyskusję".

"Czy możemy przyjąć ciągłe wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych za pewnik? Jak wyobrażamy sobie architekturę bezpieczeństwa Europy po wojnie?" – pytał węgierski polityk. "Rada Europejska powinna podsumować wdrażanie i skuteczność naszej obecnej polityki wobec Ukrainy, w tym różnych programów pomocowych" – napisał Viktor Orban w liście, cytowanym w środę przez serwis Politico.

"Rada Europejska nie będzie w stanie podjąć kluczowych decyzji w sprawie proponowanych gwarancji bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia finansowego dla Ukrainy, poprzeć dalszego wzmocnienia systemu sankcji UE lub uzgodnić przyszłości procesu rozszerzenia, chyba że zostanie osiągnięty konsensus w sprawie naszej przyszłej strategii wobec Ukrainy" – stwierdził premier Węgier.

