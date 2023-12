Wzrasta przemoc wobec chrześcijan. Niepokojące dane

Papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie nawiązując do przypadającego dziś święta św. Szczepana Pierwszego Męczennika, zapewnił o swej bliskości z dyskryminowanymi chrześcijanami i zachęcił ich do trwania w miłości do wszystkich oraz do pokojowej walki o sprawiedliwość i wolność religijną.

Jak przypomina międzywyznaniowa agencja pomocowa Open Doors, co siódmy chrześcijanin na świecie jest prześladowany, a szykany i często otwarta przemoc wobec nich obecnie rośnie. W 50 krajach aktualny Światowy Indeks Prześladowań międzynarodowej agencji pomocy prześladowanym chrześcijanom zarejestrował ponad 360 milionów chrześcijan narażonych na wysoki lub skrajnie wysoki stopień prześladowań i dyskryminacji. W wyniku przemocy coraz więcej chrześcijan żyje w izolacji, niepewności i strachu, że zostaną zaatakowani. Spirala przemocy ma również reperkusje dla całych społeczeństw i przyszłych pokoleń, ostrzegła działająca od 1955 roku agencja pomocy. Przemoc wobec wierzących Ataki na mniejszości religijne przejawiały się zarówno w przemocy fizycznej, jak i materialnej, w zamykaniu kościołów, aresztowaniach, przymusowych małżeństwach, znęcaniu się, wypędzaniu, plądrowaniu domów lub sklepów oraz atakach na budynki kościelne i inne budynki chrześcijańskie, takie jak szkoły lub oddziały szpitalne. Nawet kościoły nie były już w stanie zapewnić bezpieczeństwa. W wielu przypadkach duchowni zostali zabici lub musieli opuścić region, podkreślił raport. Open Doors ostrzega, że oprócz już widocznych szkód, negatywne konsekwencje przemocy wpłyną również na przyszłe pokolenia, ponieważ młodzi ludzie często dorastają bez wykształcenia, a zatem są bardziej podatni na grupy ekstremistyczne. Według waszyngtońskiego Pew Research Center chrześcijanie są również społecznością religijną najbardziej narażoną na rosnącą przemoc ze względu na swoją wiarę. Prześladowania chrześcijan za ich wiarę wychodzą od rządów w niektórych krajach, ale często także od ekstremistycznych grup religijnych i politycznych. Według Open Doors, Iran i Chiny to dwa negatywne przykłady tego, jak reżimy działają przeciwko „odszczepieńcom”, takim jak chrześcijanie w ich kraju. Jak wynika z obecnego raportu, przemoc wobec chrześcijan znacznie wzrosła zwłaszcza w Nigerii i Afryce Subsaharyjskiej. Przemoc rozprzestrzenia się obecnie na cały Czarny Kontynent: islamskim terrorem są już dotknięte Sahel, dorzecze jeziora Czad, wschodnie wybrzeże Afryki aż do Mozambiku, a także Kamerun. Zwłaszcza Kamerun, w którym większość stanowią chrześcijanie, doświadcza brutalnych ataków bojowników Boko Haram na chrześcijańskie wioski na północy kraju. Według Open Doors dochodzi tam do przymusowych konwersji na islam i porwań. Również Manipur w północno-wschodnich Indiach jest od miesięcy sceną starć z powodu napięć między największą grupą etniczną, Meitei, którzy są w większości hinduistami, a mniejszością Kuki-Zomi, którzy w większości są chrześcijanami. Celem ataków są coraz częściej chrześcijanie oraz chrześcijańskie kościoły i instytucje: ostatnio zabito 60 chrześcijan, 35 tys. chrześcijan musiało uciekać, zniszczono 397 kościołów i 6 chrześcijańskich instytucji. W związku z tym w lipcu Parlament Europejski w Brukseli przyjął pilną rezolucję w sprawie incydentów w Manipurze. Rezolucja wezwała władze lokalne do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu „natychmiastowego powstrzymania trwającej przemocy na tle etnicznym i religijnym”. Założona w 1955 roku międzywyznaniowa organizacja pomocowa Open Doors to sieć 25 stowarzyszeń w Europie i Ameryce, które mobilizują ludzi dla sprawy prześladowanych chrześcijan. Pracuje dla niej niemal 1400 osób na całym świecie. Open Doors pomaga prześladowanym chrześcijanom niezależnie od ich wyznania w ponad 70 krajach. Jej projekty obejmują zaangażowanie na rzecz więźniów, pomoc w nagłych wypadkach i pracę nad traumą, dostarczanie Biblii i literatury chrześcijańskiej, szkolenie liderów kościelnych i wsparcie dla rodzin zamordowanych chrześcijan. Jednocześnie informuje opinię publiczną o prześladowaniach chrześcijan w XXI wieku, organizuje wykłady i spotkania, wydaje publikacje, zachęca do modlitwy za dotkniętych prześladowaniami oraz nawołuje do konkretnego wsparcia. Raz w roku publikuje też Światowy Indeks Prześladowań w którym przedstawia sytuację chrześcijan w 50 krajach, w których są oni najbardziej prześladowani. Czytaj też:

Filipiny: Powrócił koszmar ataków na kościołyCzytaj też:

Coraz częstsze przypadki nienawiści wobec chrześcijan w Europie