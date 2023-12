Filipiny: Powrócił koszmar ataków na kościoły

Na początku Adwentu powrócił koszmar filipińskich chrześcijan, którym są zamachy na kościoły i miejsca spotkań. Państwo Islamskie przyznało się do podłożenia bomby na kampusie uniwersyteckim w Marawi, podczas sprawowania niedzielnej Mszy. Cztery osoby zginęły a ok. 50 studentów i wykładowców uczestniczących w liturgii zostało rannych.

Zamach na uniwersytet

Leżące na wyspie Mindanao Marawi jest największym miastem islamskim na Filipinach. W 2017 r. było areną pięciomiesięcznej walki między siłami rządowymi a bojownikami powiązanymi z Państwem Islamskim. Teraz wróciły obawy, że ten scenariusz może się powtórzyć.

Władze uniwersytetu stanowego, na którym doszło do zamachu zdecydowanie potępiły używanie przemocy i wyraziły solidarność z miejscową wspólnotą chrześcijańską i wszystkimi osobami dotkniętymi tą tragedią. Prezydent Filipin w ostrych słowach odniósł się do kolejnego zamachu na chrześcijan w tym kraju, nazywając go „bezsensownymi i zakrojonymi na szeroką skalę działaniami zagranicznych terrorystów". Zasugerował tym samym współpracę w ataku między lokalnymi bojownikami islamskimi a fundamentalistami z tzw. Państwa Islamskiego, które próbuje przenieść swe siły z Bliskiego Wschodu do Azji. Ostatni zamach może mieć również związek z obecnym konfliktem w Strefie Gazy.

Islamiści od lat dążą do stworzenia na Mindanao autonomicznego regionu muzułmańskiego Bangsamoro. Kosztowało to już życie tysięcy ludzi i negatywnie odbiło się na współpracy z lokalnymi chrześcijanami, którzy na tej filipińskiej wyspie regularnie padają ofiarą dyskryminacji.

Papież potępia atak

Atak potępili prezydent Ferdinand Marcos Jr. i biskupi katoliccy. „Ekstremiści, którzy stosują przemoc wobec niewinnych ludzi, zawsze będą uważani za wrogów naszego społeczeństwa”, podkreślił Marcos na platformie X i wspomniał o „zagranicznych terrorystach”. O swojej bliskości z ofiarami ataku terrorystycznego zapewnił papież Franciszek podczas południowej modlitwy Anioł Pański 3 grudnia.

Przewodniczący Konferencji Biskupów Filipin, biskup Pablo Virgilio David, wyraził ubolewanie, że aby zdetonować bombę sprawcy upatrzyli sobie dokładnie ten moment, kiedy katolicy witali Adwent – początek nowego roku kościelnego. – Jednak każdy miłujący pokój obywatel musi powstrzymać się od szukania rewanżu – stwierdził biskup.

