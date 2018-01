Francuski minister budżetu oskarżony o gwałt. Zapowiada, że nie poda się do dymisji

Paryska prokuratura wznowiła śledztwo w sprawie francuskiego ministra budżetu Geralda Darmanina oskarżanego o gwałt na prostytutce. Do zdarzenia miało dojść 8 lat temu. Darmanin odpiera zarzuty, a jego adwokaci zapewniają, że kobieta dobrowolnie poszła z nim do hotelu. Premier Francji Edouard Philippe zadeklarował, że postawienie oficjalnych zarzutów równoznaczne będzie z dymisją ministra.

Darmanin miał 8 lat temu zaprosić kobietę na kolację do hotelu i zaproponować jej pomoc w zamian za seks. Sophie Spatz twierdzi jednak, że odrzuciła tą ofertę, a mimo to polityk rzucił się na nią i ją zgwałcił. Wówczas 28-letni Darmanin był już posłem do Zgromadzenia Narodowego z ramienia Partii Republikanie. Obecnie jest ministrem do spraw budżetu. Od 2017 roku należy do partii prezydenta Emmanuela Macrona.

Tymczasem sam zainteresowany wszystkiemu zaprzecza i zapowiada, że nie poda się do dymisji.