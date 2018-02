Szwecja: W obronie muzułmanów Antifa protestuje przeciw LGBT. "To są faszyści"

Przemarsz odbywał się spokojnie, dopóki manifestanci nie wkroczyli do dzielnicy zdominowanej przez muzułmańskich imigrantów.

„To jawna manifestacja antymuzułmańska. To co robią geje w swoich łóżkach, to już ich prywatna sprawa” – mówiła jedna z uczestniczek kontrmanifestacji urządzanej przez Antifę.

Członkowie lewicowej organizacji zaczęli oskarżać ludzi uczestniczących w manifestacji LGBT o faszyzm i nazizm. Wśród protestujących muzułmanów można było również usłyszeć okrzyki „Allahu Akbar”

– Tę manifestację powinny organizować środowiska LGBT, a one oskarżają mnie, że maszserując po muzułmańskiej dzielnicy, zrobiłem prowokację – mówił organizator manifestacji Jan Sjunnenson

Czytaj także:

Kościół w Szwecji: Jezus neutralny płciowo. "Nie chcieliśmy decydować o płci małego dziecka"Czytaj także:

Szwecja: Imigrant zgwałcił 13-latkę w sklepie