Francja: Zmiany prawne "konstytucjonalizacją kłamstwa"

– Co do podejścia do ludzkiej kruchości istnieje obecnie w praktyce wielka dwuznaczność: wspieramy integrację osób niepełnosprawnych, a jednocześnie presja eugeniczna okazuje się bardzo silna w przypadku badań prenatalnych i aborcji – tak mówi Jean-Marie Le Méné.

Przewodniczący Fundacji Jérôme’a Lejeune’a reaguje w wywiadzie dla "Famille Chrétienne" na ostatnie zmiany we francuskim prawie, legalizujące aborcję na poziomie konstytucji. Nazywa to "uznaniem dla kłamstwa".

Zmiany prawne "konstytucjonalizacją kłamstwa"

Jean-Marie Le Méné podkreśla, iż przyjęte 4 marca zapisy pomijają prawa dziecka oraz tragedię, jaką stanowi dla niego oderwanie od matki w fazie prenatalnej i gwałtowna śmierć. Ponadto zagrożona staje się ochrona sumienia pracowników służby zdrowia. – Mężczyzna widzi w podjętej przez rząd decyzji oraz ogólnie w ostatnich ruchach polityków swoiste zafascynowanie śmiercią i jej kulturą. Przyzwolenie człowiekowi na decydowanie, kto może być osobą, mieć prawo do przetrwania czy rozwoju, a kto nie, stanowi zdecydowane odrzucenie prymatu życia – zauważa Jean-Marie Le Méné.

W odpowiedzi na to, jak zaznacza, trzeba dalej mówić o tych sprawach. Informując opinię publiczną, podtrzymuje się nadzieję, iż kiedyś łańcuch kłamstw zbudowany wokół praktyk odrzucających życie zostanie przerwany.

Francja pierwszym takim krajem na świecie

Przypomnijmy, że w poniedziałek Francja jako pierwszy kraj na świecie wpisała prawo do aborcji do swojej konstytucji. Ustawodawcy z obu izb francuskiego parlamentu rozstrzygnęli tę kwestię stosunkiem głosów 780 za i 72 przeciw, z łatwością uzyskując większość trzech piątych niezbędną do zmiany ustawy zasadniczej.

Poniedziałkowe głosowanie, które odbyło się podczas specjalnego posiedzenia w Pałacu Wersalskim, było ostatnim krokiem w procesie legislacyjnym. Wcześniej francuski Senat i Zgromadzenie Narodowe większością głosów zatwierdziły odpowiednią poprawkę. Przedmiotem zmiany jest wpisanie nowego paragrafu w artykule 34 konstytucji o treści: "Ustawa określa warunki korzystania z przysługującej kobiecie swobody dobrowolnego przerwania ciąży". Głosowanie to było 25 zmianą konstytucji francuskiej od czasu powstania V Republiki w 1958 r.

