USA: Łoś strącił helikopter

Do zdarzenia doszło w stanie Utah. Załoga helikoptera została wynajęta do oznakowania łosia. Gdy maszyna zaczęła się zbliżać do zwierzęcia, łoś podskoczył, zahaczając o śmigła. Maszyna spadła na ziemię zabijając zwierzę. Członkom załogi nic się nie stało.

Załoga była wynajęta przez władze stanu Utah. Ludzie chcieli najpierw unieruchomić łosia, zanim przystąpią do dalszych prac. Do wypadku doszło, gdy helikopter zawisł jakieś trzy metry nad ziemią, aby jeden z pracowników mógł zeskoczyć na ziemię.