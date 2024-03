Biskupi krytykują prezydenta Argentyny. Padły mocne oskarżenia

Argentyńscy biskupi uważają, że decyzje nowego prezydenta kraju cechują się "brakiem wrażliwości społecznej” oraz prowadzą do pogłębienia nierówności. Swoją opinie wyrazili w dokumencie wydanym 21 marca. Jak podkreślają media, stanowi on najmocniejszą krytykę Milei ze strony Kościoła, odkąd objął on urząd w grudniu 2023 roku.

Biskupi krytykują prezydenta

Poprzednia krytyka Episkopatu skupiała się głównie na cięciach dokonanych przez nowego prezydenta w programach pomocy społecznej. Pismo z 21 marca zawiera zaś obszerną analizę aktualnej polityki gospodarczej i jej wpływu na różne części społeczeństwa.

Biskupi wskazują, że dane napływające z kilku sektorów gospodarki wskazują na "mnożenie się sytuacji, które negatywnie wpływają na utrzymanie tysięcy ludzi w każdym wieku i w każdym stanie”.

"Utrata pracy to bolesny sygnał. Izby budowlane ogłosiły w całym kraju stan wyjątkowy, ostrzegając, że w najbliższej przyszłości z runku może zniknąć 1400 przedsiębiorstw i 200 000 miejsc pracy w związku z paraliżem robót publicznych przez rząd i ograniczeniem ogólnej działalności gospodarczej” – czytamy w tekście.

Jak wynika z dokumentu, do tej pory w tej branży zniknęło około 60 000 miejsc pracy.

Poważne problemy dotykają także przemysł samochodowy oraz rolnictwo. Polityka prezydenta Milei doprowadziła do tego, że drobni rolnicy zostali "pozbawieni środków” i "opuszczeni przez agencje publiczne, które odebrały środki transportu z obszarów produkcyjnych” i ogłosiły "zwolnienie pracowników pomagających rolnictwu i hodowli bydła”.

Wysoka inflacja przyczyniła się do spadku sprzedaży. Siła nabywcza Argentyńczyków gwałtownie spadła wraz z przyjętą przez prezydenta polityką dewaluacji peso i rosnącymi cenami w kraju. Tylko w okresie od grudnia do stycznia płace straciły ponad 20 procent siły nabywczej.

List zakończył się stwierdzeniem, że prezydent Milei nie wydaje się otwarty na dyskusję o wyzwaniach stojących przed narodem. Komisja podkreśliła, że "działania polityczne muszą promować opiekę nad życiem, godność człowieka, godną pracę dla wszystkich ludzi oraz eliminować głód i wykluczenie”.

Czytaj też:

Koniec z językiem inkluzywnym w argentyńskiej administracjiCzytaj też:

Nowy prezydent Argentyny wręczył Zełenskiemu chanukiję