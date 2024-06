Haga i blaga

Wniosek dotyczy także trzech przywódców Hamasu. Międzynarodowe elity polityczne i opinia publiczna Zachodu już dziś mają w tej sprawie „twardy orzech do zgryzienia”. Będzie on jeszcze twardszy, jeśli w następstwie wniosku wydany zostanie nakaz aresztowania polityków. Autorytet Międzynarodowego Trybunału Karnego był przez ostatnie lata intensywnie „pompowany” przez światowe media. Trybunał ten przedstawiano jako pierwszą i jedyną zarazem międzynarodową instytucję sądową, funkcjonującą stale i przeznaczoną do ścigania zbrodni wojennych, zbrodni przeciw ludzkości i ludobójstw, popełnianych przez konkretne osoby fizyczne. Od kiedy w marcu 2023 r. trybunał nakazał aresztowanie prezydenta Rosji, Władimira Putina, europejscy politycy i dziennikarze zadurzyli się w jego postanowieniach niczym gimnazjalista obdarowany pocałunkiem przez ukochaną.