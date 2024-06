W tym kraju Polacy nie zagłosują w wyborach do PE. "Zemsta za rezolucję ONZ"

W maju Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) podjęła uchwałę w sprawie uznania na arenie międzynarodowej zdarzeń w Srebrenicy z 1995 r. za ludobójstwo. Rezolucja ONZ ustanowiła 11 lipca Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ludobójstwie. Ponadto potępiła negowanie ludobójstwa w Srebrenicy jako wydarzenia historycznego oraz gloryfikowanie jego sprawców. Za przyjęciem dokumentu głosowały 84 państwa, 68 wstrzymało się od głosu, a 19 było przeciw. Rezolucji sprzeciwiły się władze Serbii oraz serbscy politycy z Bośni i Hercegowiny.

W lipcu 1995 r. w okolicach Srebrenicy, będącej do momentu przejęcia przez Serbów tzw. strefą bezpieczeństwa pod nadzorem ONZ, zamordowano ponad 8 tys. mężczyzn i chłopców, zamieszkujących kraj bośniackich muzułmanów. Nadal poszukuje się szczątków około tysiąca ofiar. W skład Republiki Serbskiej weszły m.in. tereny, na których dokonano ludobójstwa i czystek etnicznych, w tym miasto Srebrenica.

Polacy nie zagłosują w Bośni i Hercegowinie

Obywatele Polski, Słowenii i Rumunii przebywający w Bośni i Hercegowinie nie będą mogli zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Rząd tego kraju postanowił zrezygnować z organizacji głosowania dla obywateli tych trzech krajów. Za takim rozwiązaniem zagłosowali serbscy politycy, którzy wchodzą w skład rządu BiH: Stasza Koszarac, Srdzian Amidżić i Nenad Neszić.

Powodem tej decyzji jest zagłosowanie przez Polskę, Słowenię i Rumunię za rezolucją ONZ w sprawie wydarzeń w Srebrenicy z 1995 r. – podał bośniacki portal Klix.

Bośnia i Hercegowina chce dołączyć do UE

Bośnia i Hercegowina od lat stara się o przyjęcie do Unii Europejskiej. Pod koniec 2022 r. państwa UE zgodziły się przyznać BiH status kraju kandydującego.

Bośnia i Hercegowina złożyła wniosek o członkostwo w UE w 2016 r., ale wówczas temat upadł. Agresja Rosji na Ukrainę przywróciła tę kwestię do bieżącej agendy i zaostrzyła apetyt UE na ekspansję w regionie Bałkanów Zachodnich. Ma to być sposób, aby zapobiec próbom wciągnięcia tych państw w strefę wpływów Federacji Rosyjskiej. Droga Bośni i Hercegowiny do Unii nadal jest jednak niepewna. Dania i Holandia mają ostrzegać Radę Europejską przed rozpoczęciem rozmów akcesyjnych z BiH.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w krajach członkowskich Unii Europejskiej w dniach 6-9 czerwca 2024 r. W Polsce głosowanie zaplanowano na niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów.

Parlament Europejski kadencji 2024-2029 będzie się składał z 720 eurodeputowanych.

