Biden przeprasza Zełenskiego. Chodzi o opóźnienia w dostawach broni

Joe Biden i Wołodymyr Zełenski wzięli udział w obchodach 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii, które odbyły się w Paryżu.

Jak podała agencja prasowa Reutera, prezydent USA pierwszy raz publicznie przeprosił przywódcę Ukrainy za "wielomiesięczne opóźnienia w dostawach broni".

Biden "przeprasza naród ukraiński"

Biden powiedział Zełenskiemu, że "przeprasza cały naród ukraiński za tygodnie, podczas których nie wiedział, czy Waszyngton będzie w stanie przekazać Kijowowi pomoc wojskową". Kongres USA potrzebował sześciu miesięcy, aby podjąć decyzję o dostarczeniu pakietu pomocowego dla walczącej z Rosją Ukrainy o wartości 61 mld dolarów. – Nadal jesteśmy zaangażowani. Bez wątpienia. Nie odejdziemy od Ukrainy – zadeklarował Biden.

– To bardzo ważne, aby wszyscy Amerykanie pozostali w jedności z Ukrainą. Podczas II wojny światowej Stany Zjednoczone pomogły ocalić ludzkie życie, ocalić Europę. Teraz liczymy na wasze nieustające wsparcie, ponieważ stoicie z nami ramię w ramię – mówił Wołodymyr Zełenski. Waszyngton jest największym dostawcą wsparcia wojskowego dla Kijowa. W czwartek władze Stanów Zjednoczonych przekazały ok. 225 mln dolarów w ramach nowej pomocy militarnej dla Ukrainy. Pakiet obejmuje pociski do wyrzutni rakietowych HIMARS, moździerze oraz amunicję artyleryjską.

Amerykańska zgoda dla Ukrainy

Pod koniec maja prezydent USA zezwolił Ukrainie na użycie amerykańskiej broni do ataków na cele wojskowe w Rosji, z zastrzeżeniem, że dotyczy to jedynie obwodu charkowskiego. Zgoda nie obejmuje pocisków ATACMS o zasięgu do 300 km.

W środę rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa John Kirby oświadczył, że Ukraina może zestrzeliwać rosyjskie samoloty bojowe nad terytorium Rosji przy pomocy systemów obrony powietrznej. Jak dodał, w tej kwestii nigdy nie było ograniczeń. Jednocześnie przekonywał, że Stany Zjednoczone nie mogą "na co dzień" monitorować użycia amerykańskiej broni przez Ukrainę i w związku z tym nie mogą stwierdzić, czy armia ukraińska użyły jej już do ataków na cele w Rosji, czy nie.

Czytaj też:

"Takie będzie jutro, jeśli Ukraina nie wygra". Zełenski wskazał kolejne cele Rosji