USA zmieniają zdanie w sprawie brygady Azow. Koniec zakazu

Poinformował o tym "Washington Post”, powołując się na oświadczenie Departamentu Stanu USA. Według gazety brygada Azow została zweryfikowana pod kątem zgodności z tzw. ustawą Leahy Act, która zabrania udzielania amerykańskiej pomocy wojskowej zagranicznym jednostkom, podejrzewanym o łamanie praw człowieka.

Departament Stanu oświadczył, że nie znalazł żadnych dowodów przeciwko Azowowi. Jednocześnie odmówił wyjaśnienia, kiedy zakaz został zniesiony i czy amerykańska broń trafiła już do ukraińskiej brygady.



Jak zauważa "WaPo", zniesienie zakazu było priorytetem dla ukraińskich urzędników, którzy twierdzą, że jednostka mogłaby być "bardziej skuteczna" podczas walk o zakłady Azowstal w Mariupolu wiosną 2022 r., gdyby miała dostęp do broni i sprzętu ze Stanów Zjednoczonych.

USA zdecydowały się uzbroić ukraińską brygadę Azow

Batalion Azow powstał w 2014 r. z ochotników, a w 2023 r. został włączony do Gwardii Narodowej Ukrainy. W 2018 r. Stany Zjednoczone zakazały Azowowi używania amerykańskiej broni. Waszyngton uznał wówczas, że niektórzy z członków Azowa głoszą rasistowskie, ksenofobiczne, skrajnie nacjonalistyczne, a nawet neonazistowskie poglądy. Przedstawiciele ONZ ds. praw człowieka oskarżali brygadę o łamanie praw człowieka.

Bojownicy Azowa trafili do rosyjskiej niewoli po upadku Azowstalu. We wrześniu 2022 r. Rosja wymieniła 215 azowców na 55 rosyjskich żołnierzy i ukraińskiego polityka Wiktora Medwedczuka, zwanego także "ojcem chrzestnym" rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Do wymiany doszło przy wsparciu Turcji. Pięciu dowódców Azowa miało tam pozostać do końca wojny, ale w lipcu ubiegłego roku wrócili do ojczyzny, w związku z czym Kreml oskarżył Kijów i Ankarę o naruszenie porozumienia.

Miesiąc później ukraińska Gwardia Narodowa oficjalnie ogłosiła powrót Azowa i jego udział w walkach w Donbasie. W październiku 2023 r. szef MSW Ukrainy Igor Klimenko poinformował, że na czele brygady ponownie stanie Denys Prokopenko.



Czytaj też:

Bohaterowie z brunatną skazą