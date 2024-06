Sąsiad Polski wprowadza obowiązkową służbę wojskową zaraz po szkole

Zgodnie z projektem, absolwenci szkół w wieku od 18 do 22 lat podlegają obowiązkowemu poborowi do wojska. W wieku 17 lat zostaną poddani testowi pod kątem przydatności do służby wojskowej.

Po otrzymaniu wezwania nie będą mogli aplikować na uczelnie, dopóki nie odbędą służby wojskowej. Przyszli 17-latkowie zaczną przechodzić badania lekarskie w 2025 r., a już rok później zostaną umieszczeni na listach poborowych.



Obowiązkowa służba wojskowa na Litwie. Co ze studentami?

Ministerstwo Obrony Litwy zaproponowało, aby nie traktować już studiów na uniwersytecie jako podstawy odroczenia ze służby wojskowej, ale inicjatywa ta została odrzucona. Zgodnie z projektem, w przypadku mężczyzn, którzy rozpoczęli studia przed wpisaniem na roczną listę poborowych, obowiązkowa służba wojskowa może zostać przełożona raz na jeden okres studiów.

Wezwani do wojska będą musieli odbyć służbę przez dziewięć miesięcy. W niektórych przypadkach okres ten może zostać skrócony do pół roku.

Za nowelizacją ustawy o służbie wojskowej głosowało w czwartek 85 posłów, trzech było przeciw, a 14 się wstrzymało. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w 2026 r.

Premier Litwy: Nowe prawo ma zastosowanie do wszystkich. Nieważne, kim jesteś i skąd pochodzisz

– Jedną z ważnych rzeczy związanych z tym prawem jest to, że mamy zasadę, która ma zastosowanie do wszystkich. Nie ma znaczenia, z jakiej rodziny pochodzisz, nie ma znaczenia, kim są twoi rodzice, nie ma znaczenia, kim jesteś, ponosisz tę samą odpowiedzialność – powiedziała o nowej ustawie premier Litwy Ingrida Simonyte.



Litwa przywróciła pobór do wojska w 2015 r., siedem lat po jego zniesieniu. Wcześniej Sejm przyjął poprawki, które przewidują zwiększenie maksymalnej liczby poborowych z 4,24 tys. do 7 tys. osób.



