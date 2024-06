Wyjątkowo niefortunna grafika brytyjskiej gazety po przegranym meczu Polski

Reprezentacja Polski odpadła z Euro 2024 po porażce 3 do 1 z Austrią w drugiej kolejce fazy grupowej. W swoim pierwszym meczu Biało-Czerwoni przegrali 2:1 z Holandią. W meczu o honor zmierzą się z Francuzami.

Orzeł bez korony na grafice "FourFourTwo"

W sieci zaroiło się od mniej lub bardziej poważnych komentarzy. Tradycyjnie są memy, pojawiają się też kolejne pomeczowe analizy.

Uwagę internautów przykuła kuriozalna grafika, która została opublikowana na profilach społecznościowych brytyjskiego magazynu futbolowego "Four Four Two". Rzecz nie w kwestiach sportowych, lecz w przedstawionym godle naszego kraju. Otóż na udostępnionej grafice zamieszczono Orła bez korony. Korona spada i leci w dół. Obrazek skomentowano napisem "Polska odpada?".

Można domniemywać, że grafik nie zna historii Polski i nie zdawał sobie sprawy, z czym u nas może kojarzyć się taka symbolika.

Orzeł bez korony to czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, kiedy to państwo było pod sowiecką okupacją. Do dziś Orzeł pozbawiony korony wiąże się z mrocznymi czasami utraty suwerenności. Również w okresie zaborów znaczna część utworzonych guberni miała inne godła, m.in. Orła bez korony.

twitter

Polska 1:3 Austria

Przegrana z Austrią i remis Francji z Holandią sprawiły, że w piątkowy wieczór Biało-Czerwoni pożegnali się z turniejem.

Panuje opinia, że z Austrią Polacy zagrali słabiej niż z Oranje. W ósmej minucie spotkania bramkę dla Austriaków strzelił Gernot Trauner. Parę minut później sędzia nie odgwizdał ręki w polu karnym Austriaków. W 29 minucie Krzysztof Piątek i wyrównał wynik na 1:1. Drużyna Austrii ma przewagę w posiadaniu piłki, ale obie ekipy miały swoje dobre momenty. Austriacy oddali sześć strzałów w kierunku bramki Wojciecha Szczęsnego, Biało-Czerwoni również odpowiedzieli siedmioma próbami.

W 58. minucie nastąpiła zmiana polskich napastników. Za Krzysztofa Piątka wszedł Robert Lewandowski. Na plac gry trener wysłał także Kamila Gronickiego.

Niestety w 66 minucie Austriacy wyszli na prowadzenie. Do siatki trafił Christoph Baumgartner. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej w 78 minucie. Po rzucie karnym wykorzystanym przez Marko Arnautovicia Austria objęła prowadzenie 3:1.

Czytaj też:

Wrze w sieci po porażce Polaków. "Wystarczy pokonać Francję 3:0", "trener jaki elegancki", "są matematyczne szanse"Czytaj też:

Lewicowy profil: Dobrze, że wygrała Holandia