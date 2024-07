Izrael rujnuje Gazę. Cała ludność wezwana do ewakuacji

Izraelskie wojska (IDF) prowadzą ofensywę na centrum Gazy. W czwartek podali, że obecnie trwa operacja przeciwko bojownikom w kwaterze generalnej Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA). Izrael utrzymuje, że w UNRWA pracuje 108 członków Hamasu.

Dzielnica Gazy niemal zrównana z ziemią

Izrael od dwóch tygodni atakował Gazę, najpierw bombardowaniami, a następnie do miasta wjechały czołgi. W dzielnicy Szudżaijja pracownicy obrony cywilnej znaleźli co najmniej 60 ciał. Obecnie ok. 85 procent domów w Szudżaijji zostało zniszczonych i nie nadaje się do zamieszkania.

W środę wieczorem wojska izraelskie poinformowały o zakończeniu operacji w tej dzielnicy. Jak twierdzą, zniszczyli osiem tuneli i wyeliminowali "dziesiątki terrorystów". Tego samego dnia wojsko Izraela wezwało całą pozostałą jeszcze w Gazie ludność do ewakuacji. Według ONZ w mieście żyło 300-350 tys. osób.

Gaza, przed wojną największe miasto palestyńskiej enklawy, była jednym z pierwszych celów izraelskiej ofensywy lądowej, rozpoczętej jesienią ubiegłego roku. Większość mieszkańców uciekła na południe Strefy Gazy, niektórzy musieli przemieszczać się wielokrotnie. Mimo to, w ruinach nadal przebywają setki tysięcy ludzi.

Hamas rozpoczął wojnę. Inwazja Izraela i tragedia cywilów

Przypomnijmy, że konflikt izraelsko-palestyński eskalował po ataku brygady al-Qassam (zbrojne ramię Hamasu) na Izrael. Hamas to partia polityczna, a zarazem radykalna organizacja islamska i terrorystyczna, która określa swój główny cel jako wyzwolenie Palestyny spod izraelskiej okupacji.

7 października hamasowcy przeprowadzili atak rakietowy, a następnie wtargnęli w wielu miejscach na terytorium Izraela, uderzając na ponad 20 miejscowości. Użyto w tym celu m.in. paralotni i tunelów podziemnych. Ofiarami stali się izraelscy cywile i funkcjonariusze. Mudżahedini zabili co najmniej 1300 osób i wzięli około 200 zakładników.

W reakcji władze Izraela ogłosiły wojnę przeciwko Hamasowi i rozpoczęły bombardowania, a następnie inwazję lądową na Strefę Gazy. Jako strategiczny cel operacji wskazały likwidację tamtejszego Hamasu i trwałą neutralizację zagrożenia z tego kierunku dla Izraela. Inwazja Izraela na Strefę Gazy doprowadziła do śmierci dziesiątek tysięcy cywilów, olbrzymiej migracji, zniszczenia znacznej części enklawy, klęski głodu i katastrofy humanitarnej.

