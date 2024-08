Ocalałej z obozu zagłady 89-latce grozi 10 lat więzienia. Za protest przed kliniką aborcyjną

Sprawa dotyczy protestu przed kliniką aborcyjną w Michigan zorganizowanego przez działaczy pro-life w sierpniu 2020 roku. Podstawą oskarżenia demonstrantów jest kontrowersyjna ustawa FACE o swobodnym dostępie do klinik.

USA: Wyrok za protest przed kliniką aborcyjną

We wtorek siedmiu działaczy – Chester Gallagher, Heather Idoni, Joel Curry, Justin Phillips, Cal Zastrow, jego córka Eva Zastrow i 89-letnia Eva Edl – zostało uznanych za winnych naruszenia niniejszej ustawy oraz "spisku przeciwko prawom".

Jak podkreśliła asystentka prokuratora generalnego w wydziale praw obywatelskich Departamentu Sprawiedliwości Kristen Clarke, osoby te zorganizowały bezprawną blokadę kliniki i fizycznie utrudniały pacjentom dostęp do swoich lekarzy, bez względu na poważne potrzeby medyczne kobiet, którym uniemożliwiły dostęp do opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego.

Wymiary kar dla poszczególnych skazanych zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Wiadomo jednak, że grozi im kara nawet 10 lat więzienia oraz grzywny w wysokości setek tysięcy dolarów.

Ocalała z komunistycznego obozu śmierci. Umrze w amerykańskim więzieniu?

Wśród skazanych jest 89-letnia Eva Edl, która jako dziecko została ocalona z komunistycznego obozu śmierci w Jugosławii. Z tego właśnie powodu uważa, że jej obowiązkiem jest obrona każdego życia.

Matka kobiety została po wojnie aresztowana, zaś ona i jej rodzeństwo zostali wysłani do obozu koncentracyjnego. Po ucieczce z niego, Edl wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych i mieszka tam do dziś.

Działaczka ma świadomość, że jeśli trafi do więzienia, może już nigdy nie wyjść na wolność. – Kiedy zostałam oskarżona, zaczęłam przygotowywać się na śmierć w więzieniu – przyznała na początku roku w rozmowie z The Daily Signal.

