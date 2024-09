Kolejny atak na Hezbollah. Radiotelefony eksplodowały w rękach

Urządzenia elektroniczne, których mają używać bojownicy Hezbollahu w Libanie ponownie wybuchły.

Liban. Urządzenia elektroniczne Hezbollahu eksplodowały

Setki członków operującego w Libanie Hezbollahu zostało rannych w środę w wyniku wybuchów urządzeń elektronicznych w Libanie – przekazała amerykańska agencja Reutera, powołując się na źródła w służbach

Ofiary doznały ran w okolicach brzucha i rąk. Wcześniej lokalne media informowały, że w wybuchach zginęły trzy osoby, a około stu zostało rannych.

Urządzenia elektroniczne, które wybuchły we wtorek i środę w Libanie, kupiono w tym samym czasie — poinformował Reuters. Ze źródeł agencji wynika, że urządzenia zostały zakupione przez Hezbollah ok. pięć miesięcy temu, mniej więcej w tym samym czasie, co seria pagerów, które eksplodowały we wtorek.

Pierwszy atak. wybuchały pagery

Podobny atak w Libanie miał miejsce we wtorek. Wówczas w wyniku eksplozji wspomnianych pagerów obrażenia odniosło ponad 1000 członków organizacji.

Do eksplozji doszło w dwóch bastionach Hezbollahu: na jednym z przedmieść Bejrutu i na południu kraju w rejonie doliny Bekaa.

Hezbollah łączy ataki z działaniami izraelskich służb specjalnych, którym miało udać się przedostać w szeregi organizacji i zainstalować ładunki wybuchowe w pagerach.

We wtorek izraelskie kanały na Telegramie publikowały zdjęcia i filmy przedstawiające rannych mężczyzn (najwyraźniej właścicieli pagerów). Udostępniane były także wideo z momentami eksplozji, które zostały uchwycone przez obiektywy zewnętrznych kamer monitoringu na ulicach i w sklepach.

Liczba ofiar z urwanymi kończynami to prawie 1000. Jednym z najczęstszych przypadków są urazy narządów płciowych. Wynika to z faktu, że mężczyźni trzymali pagery w kieszeniach.

