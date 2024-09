Potężne uderzenie Izraela na cele w Libanie. Reaguje Waszyngton i Londyn

Według zajmujących się Bliskim Wschodem analityków wybuch pełnoskalowej wojny między Izraelem a Hezbollahem może nastąpić w każdej chwili. Izrael przerzuca w stronę Libanu siły lądowe ze Strefy Gazy, a wzajemne ostrzały rakietowe z różną intensywnością trwają od dłuższego czasu.

Izrael bombarduje wyrzutnie Hezbollahu

Celem uderzenia przeprowadzonego przez siły zbrojne Izraela w nocy z czwartku na piątek miało być ponad 100 wyrzutni rakiet Hezbollahu zlokalizowanych w 52 miejscach w południowym Libanie. Izraelska armia przekazała, że wyrzutnie zniszczono tuż przed planowanym wystrzeleniem z nich pocisków wymierzonych w Izrael.

Atak potwierdziła libańska państwowa agencja informacyjna NNA. Trzy libańskie źródła bezpieczeństwa podały, że były to najcięższe uderzenia powietrzne od początku konfliktu Izraela początkowo z Hamasem, a następnie także z Hezbollahem.

– Stany Zjednoczone są zaniepokojone potencjalną eskalacją konfliktu Izraela z Hezbollahem – powiedziała Rzecznik Białego Domu Karine Jean-Pierre, dodając, że rozwiązanie dyplomatyczne wciąż jest możliwe do osiągnięcia, a Londyn wezwał do natychmiastowego zawieszenia broni.

Bliski Wschód. Nowa faza wojny?

W środę wieczorem minister obrony Izraela Joaw Galant oznajmił w trakcie spotkania z żołnierzami, że rozpoczęła się nowa faza wojny. W podobnym tonie wypowiedział się tego dnia premier Benjamin Netanjahu. Z kolei głównodowodzący sił zbrojnych Herci Halewi powiedział, że na każdym etapie walki cena dla Hezbollahu musi być wysoka.

W środę urządzenia elektroniczne, których mają używać bojownicy Hezbollahu w Libanie ponownie wybuchły. Ofiary doznały ran w okolicach brzucha i rąk. Łącznie zginęło co najmniej 37 osób, a około trzech tysięcy zostało rannych.

Urządzenia elektroniczne, które wybuchły we wtorek i środę kupiono w tym samym czasie — poinformował Reuters. Ze źródeł agencji wynika, że urządzenia zostały zakupione przez Hezbollah ok. pięć miesięcy temu, mniej więcej w tym samym czasie, co seria pagerów, które eksplodowały we wtorek.

Hezbollah łączy ataki z działaniami izraelskich służb specjalnych, którym miało udać się przedostać w szeregi organizacji i zainstalować ładunki wybuchowe w pagerach.

