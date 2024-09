Prezydent Autonomii Palestyńskiej apeluje: To szaleństwo musi się skończyć

Abbas zabrał głos przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. – Zatrzymajcie tę zbrodnię. Zatrzymajcie ją teraz. Przestańcie zabijać dzieci i kobiety. To szaleństwo musi się skończyć. Cały świat jest odpowiedzialny za to, co cierpią nasi ludzie w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu – powiedział w trakcie swojego przemówienia Abbas.

Abbas: Izrael nie stosuje rezolucji ONZ

Polityk wyraził stanowisko, że Izrael "nie zasługuje na to, aby być członkiem ONZ". Powiedział, że Izrael odmawia stosowania rezolucji ONZ. Przekonywał jednocześnie, że pełne członkostwo w tej organizacji powinna mieć Autonomia Palestyńska, która obecnie ma w ONZ tylko status obserwatora. Abbas podkreślał również, że w Strefie Gazy pełną władzę powinni mieć Palestyńczycy.

Inwazja Izraela na Strefę Gazy nastąpiła po ataku terrorystycznym Hamasu 7 października 2023 roku, w którym zabito blisko 1200 osób, a ponad 200 porwano.

Erdogan: Netenjahu musi zostać powstrzymany

W Nowym Jorku w mocnych słowach rządzących w Tel Awiwie zaatakował prezydent Turcji. – Tak jak Hitler został powstrzymany przez sojusz ludzkości 70 lat temu, tak Netanjahu i siatka jego morderców muszą zostać powstrzymani przez sojusz ludzkości – powiedział Erdogan. Prezydent Turcji mocno skrytykował ONZ, przekonując, że staje się organizacją dysfunkcyjną i w szczególności nie wypełnia swojej pierwotnej misji polegającej na zapobieganiu konfliktom i utrzymywanie pokoju. Erdogan oznajmił, że od czasu ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 r. zabitych zostało więcej niż 41 tys. Palestyńczyków, w tym co najmniej 17 tys. dzieci.

Polityk wyraził stanowisko, że państwa wspierające Izrael w "bezwarunkowy sposób" są współodpowiedzialne za sytuację w Strefie Gazy. Erdogan wezwał władze tych krajów do uznania państwa palestyńskiego "tak szybko, jak to możliwe".

