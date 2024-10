Izrael zbombardował centrum Bejrutu. Nie ustają ataki na Gazę

Władze Palestyny i Libanu poinformowały, że w czwartkowych izraelskich atakach na Strefę Gazy i Bejrut zginęły dziesiątki osób.

Izrael bombarduje w Gazę i Bejrut

Pierwszy atak na szkołę, w której schronienie znaleźli uchodźcy w Strefie Gazy, zabił co najmniej 27 osób, w tym dziecko i siedem kobiet, poinformowali palestyńscy urzędnicy. Izrael nadal ostrzeliwuje to, co określa jako cele bojowników w całej Strefie Gazy.

Z kolei libańskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że w czwartek wieczorem w izraelskich nalotach, które dotknęły dwa obszary w centrum Bejrutu, zginęło co najmniej 22 osoby, a 117 zostało rannych.

Tymczasem w południowym Libanie siły pokojowe ONZ poinformowały, że izraelski czołg ostrzelał ich siedzibę w mieście An-Nakura, uderzając w wieżę obserwacyjną i raniąc dwóch żołnierzy sił pokojowych, którzy trafili do szpitala.

Wojna z Hezbollahem w Libanie

Izraelskie siły lądowe wkroczyły już do południowego Libanu, gdzie natrafiły na opór Hezbollahu. Jednocześnie Hezbollah prowadzi ataki rakietowe na terytorium Izraela. Kilka dni temu rannych zostało co najmniej kilkanaście osób. Szyici wzięli na cel między innymi Hajfę – trzecie co do wielkości miasto kraju, a także bardzo ważny punkt handlowo-biznesowy na mapie Izraela.

Sytuacja na granicy Izraela z Libanem, gdzie operuje Hezbollah zaostrzała się od 7 października 2023 roku Hamas dokonał dużego ataku terrorystycznego na cywilów, a następnie Izrael ogłosił wojnę i przeprowadził inwazję na Strefę Gazy.

Tragiczny bilans ofiar

Libańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od 8 października ub.r. w wyniku izraelskich ataków zginęło około dwóch tys. osób, z czego zdecydowana większość na przestrzeni ostatnich kilku tygodni.

Od rozpoczęcia wojny z Hamasem w Izraelu, Strefie Gazy, Libanie i na Zachodnim Brzegu zginęło 728 izraelskich żołnierzy – to z kolei najnowsza informacja strony izraelskiej. Według IDF w okresie tym zlikwidowano blisko 19 tys. bojowników Hamasu i Hezbollahu.

Według danych resortu zdrowia Strefy Gazy wojska Izraela zabiły ponad 41 tys. Palestyńczyków, w tym co najmniej 17 tys. dzieci.

