Pekin rozpoczął w poniedziałek ćwiczenia wojskowe w pobliżu Tajwanu, oświadczając, że jest to ostrzeżenie przed "separatystycznymi działaniami" tajwańskich sił niepodległościowych. Chińskie wojsko otoczyło wyspę.

"Chiny wysłały samoloty i okręty, aby otoczyć autonomiczną wyspę" – relacjonowała francuska agencja prasowa AFP. W komunikacie Ministerstwo Obrony Tajwanu potępiło manewry, nazywając je "irracjonalnym i prowokacyjnym zachowaniem".

Chiny okrążyły Tajwan. "Surowe ostrzeżenie"

Chiński resort obrony podał, że dowództwo Armii Ludowo-Wyzwoleńczej na Wschodzie "wysłało swoje wojska, składające się m.in. z marynarki wojennej oraz sił powietrznych i rakietowych w celu przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych o kryptonimie »Wspólny Miecz-2024B« w Cieśninie Tajwańskiej oraz obszarach na północ, południe i wschód od wyspy Tajwan".

"Okręty i samoloty zbliżają się do wyspy Tajwan z różnych kierunków. Wojska różnych rodzajów biorą udział we wspólnych ćwiczeniach, skupiających się na patrolach bojowych w zakresie gotowości do walki morsko-powietrznej, blokadzie kluczowych portów i obszarów, atakach na cele morskie i lądowe, a także wspólnym zdobywaniu przewagi w celu przetestowania zdolności wojsk dowództwa teatru działań w zakresie wspólnych operacji" – czytamy w komunikacie.

– Ćwiczenia te są również surowym ostrzeżeniem przed separatystycznymi aktami sił niepodległościowych Tajwanu. Jest to uzasadniona i konieczna operacja w celu ochrony suwerenności i jedności narodowej – oświadczył rzecznik dowództwa Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej na Wschodzie Li Xi.

Tajwańska armia została w niedzielę postawiona w stan gotowości po tym, gdy na południu wyspy wykryto obecność chińskiego lotniskowca.

USA szykują się na chiński atak

We wrześniu rzecznik Pentagonu potwierdził, że siły amerykańskie "przygotowują się i trenują na wypadek sytuacji awaryjnych". Seal Team 6, elitarna tajna jednostka sił specjalnych Marynarki Wojennej USA, szykuje się do pomocy Tajwanowi w przypadku chińskiej inwazji. Jej zadania obejmują wywiad operacyjny i strategiczny na morzu i w pasie przybrzeżnym, działania wywiadowcze i sabotażowe, zwalczanie terroryzmu, piractwa morskiego, przejmowanie statków, zakładników itp.

Stany Zjednoczone mają opracowaną strategię "Hellscape", aby powstrzymać Chiny przed próbą przejęcia Tajwanu. Zgodnie z planem, gdy tylko chińskie statki zbliżą się do Tajwanu, USA użyją tysięcy dronów powietrznych i morskich.

