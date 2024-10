Kolejna wielka gwiazda poparła Harris. Pojawiła się na wiecu. "Jako matka"

Na wiecu wyborczym Kamali Harris w Teksasie pojawiły się Beyonce i Kelly Rowland, gwiazdy grupy Destiny’s Child. Celebrytki poparły kandydatkę Partii Demokratycznej na prezydenta USA.

Wydarzenie zgromadziło około 30 tys. uczestników i było największym z dotychczasowych wieców Harris w kampanii prezydenckiej.

Beyonce udzieliła poparcia Harris. Przemówiła na wiecu

– Jestem tu jako matka, a nie celebrytka. Troszczę się o świat, w którym żyją moje dzieci i wszystkie nasze dzieci, świat, w którym mamy swobodę kontroli nad własnym ciałem – stwierdziła Beyonce, opowiadająca się za "aborcją na życzenie". – Ważne jest, aby Amerykanki mogły żyć w świecie bez ograniczeń i nierówności, by mogły swobodnie realizować swoje marzenia – podkreśliła piosenkarka.

– Wyobraźmy sobie świat, w którym nasze córki widzą, co jest możliwe, bez sufitów i barier – mówiła Beyonce. Przekonywała, że "nadszedł czas, by Ameryka zaśpiewała nową piosenkę", wzywając ludzi do mobilizacji. Zaznaczyła, że każdy głos jest "ważnym narzędziem zmiany". Z kolei Kelly Rowland oświadczyła, że już zagłosowała na Kamalę Harris oraz Tima Walza, kandydata na wiceprezydenta. I wezwała do tego samego wszystkich zebranych.

Kamala Harris w ostatnich dniach kampanii skupia się na kwestii aborcji. Wskazuje, że jeśli Donald Trump ponownie zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, może doprowadzić do ogólnokrajowego zakazu aborcji.

Wybory w USA. Taylor Swift zagłosuje na Harris

We wrześniu, po debacie prezydenckiej w USA, amerykańska gwiazda pop Taylor Swift otwarcie poparła kandydatkę Demokratów. "W wyborach prezydenckich oddam swój głos na Kamalę Harris i Tima Walza" – oświadczyła artystka w poście na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 280 mln użytkowników.

Taylor Swift zaznaczyła również, że bardzo podobał jej się wybór Tima Walza na wiceprezydenta, ponieważ polityk "od dziesięcioleci walczy o prawa LGBTQ+, in vitro i prawo kobiet do decydowania o własnym ciele".

