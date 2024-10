Z sondażu opublikowanego przez niezależne media wynika, że rządząca partia Gruzińskie Marzenie co prawda wygrała wybory, jednak straci władzę.

Edison Research, który przeprowadził sondaż na zlecenie opozycyjnej telewizji Formula TV, wskazuje partie opozycyjne uzyskały 51,9 proc. głosów. Gruzińskie Marzenie jednak powołuje się na sondaż dla prorządowej Imedi TV, z którego wynika, że obóz władzy uzyskał 56,1 proc.

"Proeuropejska Gruzja zwycięża w wyborach parlamentarnych z wynikiem 52 proc." – napisała prezydent tego kraju Salome Zurabiszwili. Zurabiszwili początkowo była popierana przez rządzące Gruzińskie Marzenie, jednak ich drogi rozeszły się, a rządząca partia próbowała nawet zastosować procedurę impeachmentu wobec głowy państwa. Z kolei Zurabiszwili w ostatnim czasie zawetowała jedną z ustaw ważnych dla Gruzińskiego Marzenia oraz ostrzegała przed rosnącymi wpływami Rosji.

– Rzadkim przypadkiem na świecie jest, aby ta sama partia osiągnęła taki sukces w tak trudnej sytuacji. To dobry wskaźnik intuicji Gruzinów – komentował z kolei lider Gruzińskiego Marzenia Bidzina Iwaniszwili

Zmiana władzy?

Według wyników exit poll zdecydowanie najlepszy wynik uzyskało rządzące Gruzińskie Marzenie, na które zagłosowało 40,9 proc. obywateli. Na drugim miejscu znalazła się konserwatywna formacja Jedność z wynikiem 16,7 proc., a na trzecim miejscu podium jest liberalna Koalicji na rzecz zmian – też 16 proc.

Dalej znalazła się socjaldemokratyczna Silna Gruzja, którą poparło 10,3 proc. Gruzinów oraz partia Dla Gruzji z wynikiem 8,2 proc. (formację tworzą byli politycy rządzącego Gruzińskiego Marzenia).

To oznacza, jeżeli opozycja dojdzie do porozumienia, że Gruzińskie Marzenie traci władzę. Siły opozycyjne cieszą się bowiem poparciem na poziomie 51,9 proc. Agencja Reutera zwraca jednakże uwagę, że obóz dotychczasowej opozycji jest bardzo zróżnicowany i podzielony wewnętrznie, przez co nie jest pewne, czy po 12 latach uda się odsunąć od władzy Gruzińskie Marzenie.

Obecne wybory były od dawna postrzegane jako jedne z najważniejszych od lat, gdyż miały zdecydować, czy władzę zachowa prorosyjski obóz władzy, czy też stery przejmie prozachodnia opozycja.

