Romanowski wydany Polsce? Węgry odpowiadają

Jak podaje RMF24, polski prokurator generalny niespełna dwa tygodnie temu skierował do strony węgierskiej pismo w tej sprawie. Bodnar chciał ustalić, na jakim etapie jest realizacja Europejskiego Nakazu Aresztowania, jaki wydano za byłym ministrem sprawiedliwości w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. Śledztwo, w którym Romanowski usłyszał zarzuty, dotyczy nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Węgry: Procedura ENA ws. Romanowskiego ruszyła

Zgodnie z odpowiedzią węgierskiego resortu sprawiedliwości, sprawa Marcina Romanowskiego trafiła do Sądu Metropolitalnego w Budapeszcie, co oznacza, że procedura związana z wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania ruszyła na Węgrzech. Procedury są bowiem dokładnie takie same w każdym z krajów należących do Unii Europejskiej.

Postępowanie ws. byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy będzie prowadził węgierski sąd, a Polskę będzie reprezentował węgierski prokurator.

Skład orzekający nie będzie jednak zajmował się merytoryczną oceną zarzutów postawionych podejrzanemu, a kwestią procedury, w tym przypadku – dopuszczalnością przekazania Marcina Romanowskiego Polsce.

Termin dokonania wspomnianych czynności nie został wskazany.

Romanowski z azylem na Węgrzech

Mec. Bartosz Lewandowski poinformował 19 grudnia 2024 roku, że rząd Węgier uwzględnił wniosek posła Marcina Romanowskiego i udzielił mu ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu z 2007 r. w związku z podejmowaniem przez polski rząd i podległą mu Prokuraturę Krajową "działań naruszających jego prawa i wolności".

Pełnomocnik Romanowskiego podkreślił, że jest to pierwszy przypadek przyznania polskiemu politykowi ochrony międzynarodowej w innym kraju po 1989 r.

Doniesienia o przyznaniu polskiemu parlamentarzyście azylu potwierdził później w rozmowie z węgierskimi mediami szef kancelarii premiera Viktora Orbana i wiceprzewodniczący Fideszu Gergely Gulyas.

Czytaj też:

"Nie będziemy oszczędzać". Siemoniak odpowiada RomanowskiemuCzytaj też:

Romanowski pyta, ile kosztowały jego poszukiwania. "Kropla drąży skałę"