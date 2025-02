Atak we Francji. Sprawca wrzucił granat do lokalu pełnego klientów

Jak poinformowały służby, w wyniku eksplozji obrażenia odniosło dwanaście osób, z czego dwie znajdują się w stanie krytycznym.

Do incydentu doszło w jednym z barów w mieście, gdy lokal tętnił życiem. Według relacji świadków napastnik wszedł do środka, cisnął granatem i natychmiast opuścił miejsce zdarzenia, nie wypowiadając przy tym ani słowa. – Ktoś przyszedł, rzucił granat, najwyraźniej nie powiedział ani słowa, a potem uciekł – przekazał mediom prokurator François Touret de Coucy, obecny na miejscu tragedii.

Nieznane motywy sprawcy

Dziennik "Le Dauphiné Libéré", powołując się na ustalenia śledczych, poinformował, że sprawca był także uzbrojony w karabin Kałasznikowa, choć ostatecznie nie użył tej broni.

Motywy napastnika pozostają nieznane. – Na tym etapie śledztwa nie ma konkretnej hipotezy – dodał Touret de Coucy. Władze wykluczają jednak, by był to "atak o charakterze czysto terrorystycznym". Mer Grenoble, Éric Piolle, stanowczo potępił zdarzenie, określając je jako "kryminalny akt skrajnej przemocy".

Policja nie wyklucza, że zamach miał podłoże przestępcze i był związany z handlem narkotykami oraz porachunkami gangów. Jak podaje agencja AFP, Grenoble i jego przedmieścia od dawna borykają się z falą przemocy, a lokalne władze otwarcie mówią już o "wojnie gangów".

Strzelanina w Tuluzie

Grenoble to nie jedyne miejsce we Francji, w którym w ostatnich godzinach doszło do ataku. Brutalne sceny miały miejsce również w Tuluzie. W środę wieczorem w pobliżu historycznego centrum miała miejsce strzelanina. Dwóch mężczyzn na motocyklu zastrzeliło 30-latka w zaparkowanym samochodzie. Hipotezą motywu zabójstwa są gangsterskie porachunki dilerów. W 2024 r. w okolicy odnotowano 13 tego typu przypadków.

