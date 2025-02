Rozpoczęły się wybory do Bundestagu. Kto będzie rządził Niemcami?

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier rozwiązał parlament i rozpisał przyspieszone wybory po tym, jak jesienią ubiegłego roku rozpadła się koalicja rządząca SPD-Zieloni-FDP pod wodzą kanclerza Olafa Scholza.

W niedzielnych wyborach startuje 29 partii, a kandyduje ponad 4,5 tys. osób. Uprawnionych do głosowania jest 59,2 mln ludzi.

Niemcy idą do urn. Co mówią sondaże?

Zgodnie z najnowszym sondażem przeprowadzonym przez Politico, centroprawicowa partia Chrześcijańscy Demokraci (CDU/CSU) prowadzi z poparciem 29 proc., a tuż za nią znajduje się skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD) z wynikiem 21 proc.

Partia Socjaldemokratyczna (SPD) zajmuje trzecie miejsce z 16 proc., a Zieloni zdobywają 13 proc. Skrajnie lewicowa partia Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) ma 6 proc., natomiast 5 proc. uzyskuje inna lewicowa opcja.

Jeśli wyniki sondaży się potwierdzą, możliwa będzie koalicja CDU z SPD lub Zielonymi, ponieważ żadna z partii najprawdopodobniej nie uzyska wystarczającej liczby głosów, aby rządzić samodzielnie. Nowa koalicja będzie musiała stawić czoła kluczowym wyzwaniom, takim jak reforma limitu zadłużenia czy polityka migracyjna.

Wszystkie główne ugrupowania wykluczyły wcześniej współpracę ze skrajną prawicą, co oznacza, że AfD najprawdopodobniej nie zostanie zaproszona do rozmów koalicyjnych. Po wyborach w 2021 r. Scholzowi zajęło 73 dni utworzenie koalicji, ale tym razem może to potrwać znacznie dłużej – odnotowuje dpa.

Obóz Trumpa wspiera AfD

Agencja zwraca uwagę, że niemieckie wybory będą uważnie obserwowane m.in. przez nową amerykańską administrację, ponieważ wiceprezydent USA J.D. Vance oraz bliski współpracownik prezydenta Donalda Trumpa, Elon Musk otwarcie popierają AfD.

Lokale wyborcze będą czynne do godziny 18. Tuż po ich zamknięciu zostaną opublikowane pierwsze sondażowe wyniki exit poll.

