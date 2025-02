Kanada: Rośnie liczba chrztów osób dorosłych w Quebecu

W kanadyjskiej prowincji Quebec, która znana jest z dość silnej sekularyzacji, odnotowano gwałtowny wzrost liczby katechumenów. Według francuskiego dziennika La Croix, zjawisko to ma duży związek z imigracją.

Nowy powiew w archidiecezji Quebec

Szczególny wzrost osób proszących o chrzest odnotowano w ciągu ostatnich kilku lat. W diecezjach Quebecu w 2022 r. katechumenów było ok. 10, w ubiegłym roku 39, a w tym roku do przyjęcia sakramentu Chrztu św. przygotowuje się 80 osób. "To dla nas nowość, to wnosi nowy powiew" – oceniła Carole Harrison, odpowiedzialna w archidiecezji za przygotowanie do chrztu w rozmowie z dziennikiem La Croix.

Według francuskiego medium, czynnikiem wpłwającym na większą liczbę chrztów jest migracja. Tylko w 2022 r. liczba imigrantów w prowincji Quebecu osiągnęła rekordową liczbę – blisko 70 tys. osób. Wśród nich są osoby dorosłe, które proszą o chrzest. Z kolei zdaniem prof. Gillesa Routhiera z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Laval w Quebecu, rosnąca liczba chrztów wśród dorosłych jest spowodowana także mniejszą liczbą chrztów dzieci.

Liczba chrztów nie oznacza wzrostu praktyk religijnych

"Skoro chrzczonych jest coraz mniej dzieci, rośnie liczba potencjalnych dorosłych kandydatów” – ocenił prof. Routhier w rozmowie z La Croix. Jak wskazują dane, w 2019 r. w archidiecezji Quebecu ochrzczono 4400 dzieci i młodzieży do lat 17. W ciągu czterech lat, liczba ta spadła o prawie połowę. W 2023 r. ochrzczono tylko 2320 dzieci i młodzieży.

Co ciekawe, wzrost liczby ochrzczonych nie przekłada się na rozwój praktyk religijnych w Quebecu. Według statystyk tylko 14 proc. mieszkańców Quebecu deklaruje, że praktykuje przynajmniej raz w miesiącu. 40 lat temu jako "praktykujący" wierzący deklarowało się blisko 50 proc.

