Niemcy: Ludzie boją się mówić to, co myślą

Sytuację tę ujawniło niedawne badanie przeprowadzone przez niemiecką pracownię INSA. Zostało ono przeprowadzone 28 kwietnia br. na próbie ponad 2 tys. osób. Okazuje się, że jedna trzecia Niemców nie ma odwagi przyznawać się do swoich poglądów politycznych w obawie przed konsekwencjami. O tym jest przekonanych trzy czwarte ankietowanych (76 proc.), którzy mają świadomość, że ludzie nie wyrażają otwarcie swoich poglądów politycznych. Tylko dziesięć procent jest przeciwnego zdania. „We wszystkich grupach wiekowych, płciach, regionach panuje przekonanie: ludzie boją się mówić to, co myślą" – podkreślił szef INSA Hermann Binkert.

Strach wśród wyborców

Największy wśród nich jest oczywiście odsetek wyborców AfD (46 proc), którzy najczęściej spośród ankietowanych właśnie ze strachu zatajają przed opinią polityczną własne przekonania. Tylko 47 proc. z nich stwierdziło, że wyraża się swobodnie. W przypadku FDP jest to 38 proc. zwolenników. Najswobodniej wypowiadali się wyborcy lewicy, a więc Zielonych (68 proc.) i SPD (67 proc.), ale też CDU (60 proc.). Z kolei tylko 25 proc. wyborców SPD i Zielonych nie wyraziło swojej opinii w obawie przed konsekwencjami.

Młodzi Niemcy ukrywają swoje poglądy

Zwłaszcza młodzi ludzie częściej doświadczają braku możliwości otwartego wyrażania swoich opinii. Wśród osób w wieku od 18 do 29 lat prawie połowa ankietowanych (40 procent) doświadczyła tłumienia swoich poglądów politycznych ze strachu. Tylko 41 proc. w tej grupie wiekowej nie obawiało się negatywnych konsekwencji swojej opinii. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku osób w wieku od 30 do 39 lat. Wśród nich aż 45 proc. ograniczyło wolność wypowiedzi w obawie przed negatywnymi konsekwencjami.

Starsi są odważniejsi

Dopiero w grupie wiekowej od 50 do 59 lat obawy przed negatywnymi konsekwencjami znacznie się zmniejszają. Wśród nich jednak 30 proc. nadal wstrzymywało się od otwartego wyrażenia swoich przekonań, a 59 proc. nie ma zdania na ten temat. – Wśród ogółu osób starszych wyraźnie przeważa liczba tych, którzy jeszcze tego nie doświadczyli – podsumował Binkert. Wśród osób powyżej 70. roku życia odsetek osób, które nie wyraziły swojej opinii, skurczył się do 18 proc.

