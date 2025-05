Donald Trump jako... papież. Fala komentarzy po publikacji Białego Domu

Prezydent USA Donald Trump opublikował w swoich mediach społecznościowych grafikę, wygenerowaną przez sztuczną inteligencję. Grafika jest mocno zaskakująca – przedstawia bowiem polityka w roli papieża. Ilustrację opublikował na portalu X także Biały Dom.

Trump jako papież. Komentarze w sieci

W złośliwy sposób całą sprawę, z niedawnym spotkanie z prezydentem USA kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, połączył Szymon Hołownia. "Karol. Człowiek, który postał z papieżem" – kpi marszałek Sejmu.

"Wielu z Państwa zastanawia się pewnie, dlaczego Donald Trump na przykład wrzuca swoje zdjęcie jako Papieża. Albo mówi, że Papieżem chciałby zostać. Albo że chce przejąć Kanadę. Albo że odbywa rozmowy, których nie odbywa. To dość proste. Zdradził to kiedyś jego bliski doradca. Steve Bannon nazwał tę strategię 'flooding the zone'. Po polsku powiedzielibyśmy, że to jest strategia powodzi. Po prostu Zalewania opinii publicznej, mediów i rywali informacjami, decyzjami i dzialaniami. Nieważne, że czasem, mówiąc delikatnie, błędnymi lub niezrozumiałymi. W ten sposób wszyscy spoza Trumpowego świata muszą reagować wysiłkiem: żeby zrozumieć, prostować lub się bulwersować. A uwaga i zasoby (zwłaszcza mediów) są ograniczone. Zanim sprostujesz kłamstwo / prowokację / manipulację, wjeżdża kolejny temat" – komentuje dziennikarz TVN24 Michał Sznajder.

Związana z obecną władzą ekonomistka Alicja Defratyka napisała: "To zdjęcie zostało opublikowane przez oficjalny profil Białego Domu. Wyobraźcie sobie teraz krzyki prawicy o obrazę uczuć religijnych i kpinę z katolików, gdyby coś takiego opublikował np. Tusk albo Macron. Ale kiedy robi to Trump – nagle cisza. Zero oburzenia. Ciekawe czy zwolennicy PiS dalej tak zachwycają się niedawnym spotkaniem Nawrockiego z Trumpem i są przekonani, że mu to pomoże w kampanii prezydenckiej".

