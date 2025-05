Rośnie napięcie na linii USA-Niemcy. Rubio: Tyrania w przebraniu

Partia polityczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) została uznana przez niemieckie służby za organizację ekstremistyczną. Jak podaje "Der Spiegel", po wielu miesiącach analiz Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (niemiecki kontrwywiad, BfV – red.) zdecydował, że całą partię Alternatywa dla Niemiec należy uznać za organizację ekstremistyczną.

Dotychczas status ten posiadały jedynie oddziały terenowe AfD w Turyngii, Saksonii i Saksonii-Anhalt, a partia jako całość miała status partii podejrzanej o ekstremizm. Raport w tej sprawie liczy ponad 1100 stron i zawiera liczne dowody mające potwierdzać konkluzję niemieckich służb. Nowa klasyfikacja Alternatywy dla Niemiec rozszerza uprawnienia odpowiednich organów do kontrolowania działalności partii przy użyciu środków wywiadowczych, takich jak podsłuchy czy operacja funkcjonariuszy pod przykrywką.

Decyzja ta prawdopodobnie zaostrzy debatę na temat tego, czy AfD powinna zostać zdelegalizowana, o co Bundestag, Bundesrat lub rząd musiałby złożyć wniosek do federalnego Trybunału Konstytucyjnego.

Wszystko to dzieje się w sytuacji, gdy AfD notuje sondażowe wzrosty.

Rubio oburzony na Niemców

Sprawę skomentował ostro w mediach społecznościowych Marco Rubio, sekretarz stanu USA. "Niemcy właśnie nadały swojej agencji szpiegowskiej nowe uprawnienia do inwigilacji opozycji. To nie jest demokracja – to tyrania w przebraniu. Prawdziwym ekstremizmem to nie popularna AfD (która zajęła drugie miejsce w ostatnich wyborach), lecz zabójcza polityka imigracyjna otwartych granic, prowadzona przez establishment, której AfD się sprzeciwia" – napisał. Amerykański polityk dodał: "Niemcy powinny zmienić kurs".

Na wpis odpowiedziała niemiecka dyplomacja. "To jest demokracja" – wskazano we wpisie MSZ. "Ta decyzja jest wynikiem gruntownego i niezależnego dochodzenia, mającego na celu ochronę naszej Konstytucji i praworządności. To niezależne sądy będą miały ostatnie słowo. Dowiedzieliśmy się z naszej historii, że ekstremizm prawicowy musi zostać powstrzymany" – dodano we wpisie.

Czytaj też:

Ekspert nie ma wątpliwości: Niemcy niszczą swoją gospodarkę. Także motoryzacjęCzytaj też:

W Niemczech na potęgę kradną rowery. Gazeta wskazuje na Polskę