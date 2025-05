Putin podjął decyzję w sprawie Kadyrowa. "Wykonam rozkaz"

Kadyrow po spotkaniu z Putinem poinformował, że udało się omówić "wiele ważnych tematów wykraczających poza protokół" i uzyskać "pełne zrozumienie i wsparcie".

– Władimir Władimirowicz, komentując ostatnie dyskusje, po raz kolejny zacytował słynne słowa Marka Twaina: "Doniesienia o mojej śmierci są mocno przesadzone". Dodał, że mamy jeszcze wiele do zrobienia. Wykonam rozkaz naczelnego wodza! – oświadczył Kadyrow, cytowany przez portal The Moscow Times.

Kadyrow chciał zrezygnować, ale Putin mu nie pozwolił

Wcześniej "Nowaja Gazieta. Europa" napisała o gwałtownym pogorszeniu stanu zdrowia przywódcy Czeczenii. Według źródeł publikacji Kadyrow przestał opuszczać republikę i niemal cały czas spędza w klinice w Groznym, pod stałym nadzorem lekarzy.

Nieoficjalne doniesienia mówią o tym, że Kadyrow od 2019 r. zmaga się z martwicą trzustki i nie ma nadziei na wyleczenie. W lutym 2025 r. przeszedł badania lekarskie, po których miał uruchomić proces przekazania władzy członkom rodziny. Następcą Kadyrowa ma zostać jego trzeci syn, Adam, który w listopadzie br. skończy 18 lat.

Sukcesja po czeczeńsku

Według niezależnych mediów rosyjskich łącznie około 100 członków rodziny Kadyrowa – wliczając jego dzieci, siostry, zięciów, braci i bratanków – zajmuje w Czeczenii różne stanowiska państwowe. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Kadyrow i jego najbliżsi krewni otrzymali ponad 50 różnych odznaczeń państwowych.

The Moscow Times odnotowuje, że Kadyrow, który rządzi Czeczenią od 2007 r., co najmniej osiem razy mówił publicznie o swojej możliwej rezygnacji ze stanowiska. Było to m.in. w 2017, 2020 i 2022 r.

48-letni Kadyrow sam określa siebie "żołnierzem Putina". Po drugiej wojnie czeczeńskiej Moskwa dała mu dużą autonomię i przekazała ogromne sumy pieniędzy na odbudowę Czeczenii – autonomicznej republiki, która wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej.

