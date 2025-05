Egipcjanin skazany za przemyt migrantów. Nazywał ich "kartonami”

Ahmed Ramadan Mohamad Ebid prowadził przestępczą działalność pomagając w organizacji procederu nielegalnej imigracji. Od czasu przybycia do Wielkiej Brytanii w październiku 2022 r. do czerwca 2023 r. zajmował się m.in. organizowaniem statków służących do nielegalnego przemytu ludzi z Libii do Włoch.

Brytyjska prokuratura poinformowała, że w tym okresie służby ujawniły siedem prób nielegalnego przekroczenia granicy z udziałem prawie 3800 migrantów, które przyniosły egipskiej siatce przestępczej ponad 12 mln funtów (16 mln dolarów). Ebid miał pełnić kierowniczą rolę w gangu, rekrutować chętnych na Facebooku i pobierać od migrantów średnio ponad 3200 funtów za osobę.

Bezwzględność przemytników

Ujawnione podczas procesu podsłuchy przyniosły wiele ciekawych informacji na jego temat, jak m.in. tę, że pewnego razu zapowiedział jednemu ze współpracowników, że imigrantom nie wolno nosić telefonów na jego łodziach. "Powiedzcie im, chłopaki, że każdy, kto zostanie złapany z telefonem, zostanie zabity i wrzucony do morza" – instruował swoich wspólników. Egipcjanin przyznał się przed sądem do organizacji nielegalnej imigracji, a we wtorek usłyszał wyrok 25 lat więzienia.

Sędzia Adam Hiddleston powiedział, że Ebid i jego współpracownicy "bezlitośnie i cynicznie wykorzystywali" tych, którzy próbowali odbyć podróż do Europy. – Traktowanie migrantów na pański rozkaz i w pańskim imieniu było przerażające. Byli dla ciebie po prostu towarem. Mówiłeś o nich w kategoriach przedmiotów, a nie jako o ludziach, nazywając ich »kartonami«. Dla was ważne było to, że każdy z nich zapłacił wygórowaną opłatę, która została naliczona za ich przeprawę do Europy – argumentował sędzia ogłaszając wyrok

Rekordowa liczba migrantów przekracza Kanał La Manche

Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych trwają masowe deportacje, w Wielkiej Brytanii za rządów skrajnej lewicy pod wodzą premiera Keira Starmera kontynuowany jest proces określany niekiedy jako podmiana etniczna ludności. Według statystyk łączna liczba nielegalnych cudzoziemców, którzy przepłynęli kanał La Manche małą łodzią wzrosła do 8888.W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczby te wzrosły o 42 proc.

