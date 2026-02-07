Kolejna inicjatywa prezydenta. "Nowy zwyczaj przekazywania flag"

"Dziś o 11:45 przed Pałacem Prezydenckim, jak w każdą sobotę, ceremonia zmiany flagi. To nowy zwyczaj wprowadzony przez Prezydenta Karola Nawrockiego. W Dniu Flagi, 2 maja 2026 r., Prezydent przekaże pierwsze 16 flag z Pałacu Prezydenckiego uczniom 16 szkół mundurowych" – poinformował w sobotę na platformie X Paweł Szefernaker, szef gabinetu głowy państwa.

– Ta flaga jest świadkiem najważniejszych decyzji w państwie. W życiu państw i narodów niezwykle ważnym elementem są symbole. Dla nas, Polaków, jednym z najważniejszych jest biało-czerwona flaga. To znak wspólnoty, historii i odpowiedzialności. Dlatego od Nowego Roku prezydent Karol Nawrocki zapoczątkował nowy zwyczaj. W każdą sobotę zmieniana jest flaga powiewająca nad Pałacem Prezydenckim w Warszawie, a ta, która powiewała przez miniony tydzień, trafi do lokalnych wspólnot w całej Polsce – mówił Szefernaker w filmie, który dołączył do wpisu.

– Każda z tych flag ma swoją historię, powiewała nad Pałacem Prezydenckim podczas spotkań, decyzji i wizyt gości. Można zażartować, że każda z nich sporo widziała. Teraz stanie się częścią lokalnej historii. Polska to tysiące miejsc i ludzi, które tworzą naszą wspólnotę. Prezydent Karol Nawrocki każde rozstrzygnięcie i każdą decyzję ocenia przez pryzmat wpływu na codzienność zwykłych Polaków i lokalnych wspólnot w całej Polsce – powiedział.

– Dlatego także ten nowy zwyczaj przekazywania flag. Pierwsze flagi zostaną przekazane przez prezydenta 2 maja, w Dniu Flagi, uczniom 16 szkół mundurowych w całej Polsce – podkreślił.

Dzień Flagi

Flaga narodowa jest jednym z najważniejszych znaków polskiej państwowości. Flaga powiewająca nad Pałacem Prezydenckim jest symbolem suwerenności Rzeczypospolitej i wyrazem ciągłości władzy państwowej. Oznacza obecność instytucji państwa i trwałość urzędu. Zwyczaj podnoszenia flagi na siedzibie głowy państwa jest utrwalonym elementem porządku konstytucyjnego, kultury symbolicznej i protokołu państwowego. W polskich realiach ma on jednak znaczenie szczególne – zakorzenione w pamięci historycznej i doświadczeniu długotrwałej walki o niepodległość.

Dzień Flagi nieprzypadkowo obchodzimy 2 maja. Tego dnia w 1945 r. żołnierze 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. W czasach PRL tego dnia władze nakazywały polskie flagi zdejmować, aby nie były one widoczne w zniesione wtedy Święto Konstytucji 3 Maja.

