ZUS przelicza emerytury. Te osoby dostaną wyższe świadczenie

Emerytury czerwcowe to potoczna nazwa świadczeń dla osób, które w latach 2009-2019 przechodziły na emeryturę w czerwcu. Z powodu wadliwego systemu waloryzacji ta grupa emerytów otrzymywała kwoty niższe o 200-300 zł niż osoby przechodzące na emeryturę w innych miesiącach. Od tego roku ZUS automatycznie przeliczy te emerytury, podnosząc je do wyższej kwoty i wypłacając wyrównania.

Świadczeniobiorcy nie musieli składać żadnych wniosków. Dla większości emerytów przeliczenie oznacza wzrost świadczenia – średnio o ponad 200 zł miesięcznie.

Świadczenia rosną średnio o ponad 200 zł

"Od 1 stycznia 2026 r. ZUS z urzędu przelicza emerytury przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009–2019 oraz renty rodzinne po osobach, których dotyczyły te same zasady. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań. Po przeliczeniu ZUS wyda nową decyzję. Jeśli nowa kwota byłaby niższa, świadczenie pozostaje bez zmian" – wyjaśnił w komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS przeliczył 23,3 tys. świadczeń wypłacanych w styczniu 2026 r. Okazuje się, że większość świadczeniobiorców zyska po przeliczeniu:

19,5 tys. osób (84 proc.) otrzyma wyższą wypłatę;

3,8 tys. osób (16 proc.) nie zyska na przeliczeniu, czyli będzie otrzymywać tyle co dotychczas.

98 proc przeliczeń dotyczy emerytur. Renty rodzinne stanowią zaś 2 proc. Przeliczenia częściej obejmują świadczenia kobiet (66 proc.) niż mężczyzn (34 proc.).

Dzięki nowym zasadom świadczeniobiorcy zyskali średnio 203,80 zł miesięcznie. Przeliczenia są możliwe, ponieważ w latach 2009–2019 stosowano mniej korzystne zasady waloryzacji składek. "Teraz przyjmujemy rozwiązania takie jak przy ustalaniu emerytury w maju, jeśli jest to korzystniejsze, a następnie waloryzujemy świadczenie do dziś. Realizujemy ustawę zgodnie z harmonogramem. Naszym celem jest sprawne i rzetelne przeliczenie świadczeń, bez wniosków i jakichkolwiek formalności po stronie klientów" – podkreślił ZUS. Jak dodano, wszystkie sprawy zostaną zakończone do 31 marca 2026 r.

