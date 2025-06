Poważny problem Izraela. "Kończą się zapasy"

O poważnym problemie Tel Awiwu informuje w środę "Wall Street Jurnal", powołując się na przedstawiciela władz Stanów Zjednoczonych.

"WSJ": Izraelowi kończą się pociski przechwytujące

Z ustaleń amerykańskiego dziennika wynika, że Izraelowi kończą się pociski przechwytujące Arrow. To one są używane do zwalczania irańskich pocisków balistycznych i stanowią kluczowy element obrony przeciwrakietowej Izraela. Kurczące się zapasy mają budzić poważne o dalszy przebieg konfliktu z Iranem, jeśli nie nastąpi jego szybka deeskalacja.

Świadomość problemów Izraela w tej kwestii od wielu miesięcy miały mieć amerykańskie władze. Z tego właśnie powodu USA wzmacniały izraelskie systemy obronne, dostarczając środki obrony przeciwrakietowej. Według "WSJ", sytuacja jest o tyle poważna, że istnieją obawy, że również Stanu Zjednoczone zużyją całe swoje zasoby pocisków przechwytujących.

Gorąco na linii Izrael – Iran. Rosja wzywa do "opamiętania się"

W piątek siły izraelskie zaatakowały irańskie instalacje nuklearne, a także bazy wojskowe. Władze w Teheranie zaprzeczają oskarżeniom Tel Awiwu o dążenie do posiadania broni jądrowej, w odwecie ostrzeliwując Izrael rakietami i dronami. Konflikt irańsko-izraelski budzi poważne obawy społeczności międzynarodowej. Włączenie się w działania rozważają Amerykanie. Oświadczenie w sprawie wydało z kolei we wtorek rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Resort określił trwające ataki strony izraelskiej na "pokojowe obiekty nuklearne w Iranie" jako nielegalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Ostrzegł, że stwarzają one niedopuszczalne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego i popychają świat w kierunku katastrofy nuklearnej, której konsekwencje będą odczuwalne wszędzie, w tym w samym Izraelu. "Rosja wzywa izraelskie kierownictwo do opamiętania się i natychmiastowego zaprzestania ataków na obiekty i instalacje nuklearne" – czytamy.

