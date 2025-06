"Natychmiast". Rosja wzywa Izrael do opamiętania się

W piątek siły izraelskie zaatakowały irańskie instalacje nuklearne, a także bazy wojskowe. Władze w Teheranie zaprzeczają oskarżeniom Tel Awiwu o dążenie do posiadania broni jądrowej, w odwecie ostrzeliwując Izrael rakietami i dronami. Konflikt irańsko-izraelski budzi poważne obawy społeczności międzynarodowej. Oświadczenie w sprawie wydało we wtorek rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które ostrzegło przed ryzykiem dalszej destabilizacji w regionie. Resort wystosował w tej sprawie apel do Izraela.

Konflikt irańsko-izraelski. Ostre oświadczenie rosyjskiego MSZ

"Ostra i bezkompromisowa reakcja większości państw świata na izraelskie ataki na terytorium Iranu, w tym na infrastrukturę energetyki jądrowej, w połączeniu z wynikami nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ z 13 czerwca i specjalnej sesji Rady Gubernatorów MAEA z 16 czerwca wskazują, że konfrontacyjny kurs i destrukcyjne działania izraelskiego kierownictwa są rozumiane i popierane tylko przez te państwa, które są jego faktycznymi wspólnikami i działają z powodów oportunistycznych" – czytamy w dokumencie.

Według rosyjskiego MON, to właśnie ci "sympatycy" narzucili kierownictwu Agencji przygotowanie niejednoznacznej "kompleksowej oceny" irańskiego programu nuklearnego, której niedociągnięcia wykorzystali do "przeforsowania" 12 czerwca stronniczej antyirańskiej rezolucji Rady Gubernatorów MAEA, która rozwiązała ręce Jerozolimy i doprowadziła do tragedii.

"Oczywiste jest, że próby manipulowania światowym systemem nierozprzestrzeniania broni jądrowej i wykorzystywania go do rozstrzygania sporów politycznych z niepożądanymi państwami kosztują społeczność międzynarodową bardzo dużo i są całkowicie nie do przyjęcia" – podkreślono w oświadczeniu.

Rosja wzywa Izrael do opamiętania się

Rosyjskie MON określiło trwające ataki strony izraelskiej na "pokojowe obiekty nuklearne w Iranie" jako nielegalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Ostrzegło, że stwarzają one niedopuszczalne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego i popychają świat w kierunku katastrofy nuklearnej, której konsekwencje będą odczuwalne wszędzie, w tym w samym Izraelu. "Rosja wzywa izraelskie kierownictwo do opamiętania się i natychmiastowego zaprzestania ataków na obiekty i instalacje nuklearne" – czytamy.

W dokumencie resort wyraził też oczekiwanie, że "kierownictwo Agencji przygotuje w najbliższym czasie szczegółowy pisemny raport do rozpatrzenia przez Komitet Śledczy MAEA i Radę Bezpieczeństwa ONZ, zawierający obiektywne i 'bezstronne' oceny szkód wyrządzonych przez izraelskie wojsko dla bezpieczeństwa irańskiego kompleksu energii jądrowej, a także zastosowania zabezpieczeń MAEA w Iranie, w tym zastraszania tamtejszych inspektorów, których życie było zagrożone śmiertelnie".

"Rosja odnotowuje jasne oświadczenia strony irańskiej o jej dalszym zaangażowaniu w wypełnianie zobowiązań wynikających z NPT i jej gotowości do wznowienia kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi w celu opracowania możliwych rozwiązań, które usuną wszelkie bezpodstawne podejrzenia i uprzedzenia dotyczące programu nuklearnego Teheranu, pod warunkiem zaprzestania ataków izraelskich. Moskwa popiera tę postawę i głęboko wierzy, że pożądane rozwiązanie można wiarygodnie osiągnąć jedynie poprzez dyplomację i negocjacje. Celów nierozprzestrzeniania broni jądrowej, których fundamentalną podstawą jest NPT, nie można osiągnąć poprzez agresję i kosztem niewinnych ofiar" – podsumowało rosyjskie ministerstwo obrony.

Czytaj też:

Trump "poważnie rozważa" dołączenie do wojny? Pilne spotkanieCzytaj też:

"Proszę zadzwonić do PiS-u". Szokujące słowa rzecznika MSZ w sprawie ewakuacji PolakówCzytaj też:

Ambasador Izraela w USA o konflikcie z Iranem. Chwali Trumpa i… nawiązuje do Hitlera